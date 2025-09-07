Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει βικτωριανό ναό στη Βρετανία να καταρρέει και έναν περαστικό να γλιτώνει τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, όταν τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε ξαφνικά στο πεζοδρόμιο της Bradford Road.

Από την κατάρρευση, κανείς δεν τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι εικόνες μετά την κατάρρευση δείχνουν μεγάλες πέτρες και μπάζα σκορπισμένα στο πεζοδρόμιο.

Το κτίριο είχε ανεγερθεί τη δεκαετία του 1850 ως Ενωμένη Μεταρρυθμισμένη Εκκλησία και τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε ως χώρος εκδηλώσεων και γάμων με την ονομασία The Monal. Εκπρόσωπος της εταιρείας χαρακτήρισε το περιστατικό «μικρό συμβάν», προσθέτοντας ότι «το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι είναι απολύτως ασφαλείς».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι η ομάδα της επιχείρησης προχωρά σε έλεγχο του χώρου ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένει ασφαλής και κατάλληλος για χρήση.