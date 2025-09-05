Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη Γάζα και αυτή τη φορά χτυπήθηκε ένα από τα ψηλότερα κτίρια της περιοχής.

Σύμφωνα με τους IDF, μαχητές της Χαμάς φέρεται να είχαν οχυρωθεί εντός του κτιρίου.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

«Στο εσωτερικό του κτηρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή.

Πριν από την επίθεση ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών».