Ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα, η απελευθέρωση των ομήρων και η έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων είναι εφικτή, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ στο Πέμπτο Μητροπολιτικό Συνέδριο του Economist Impact στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στη Θεσσαλονίκη.

«Υπάρχει λύση. Υπάρχει όντως λύση. Υπάρχει λύση και για τον πόλεμο στη Γάζα» είπε ο Εχούντ Ολμέρτ και πρόσθεσε: «Πρέπει να σταματήσει άμεσα. Πρέπει να επιστρέψουν οι όμηροι, όπως έχει γίνει και με άλλες χώρες, όπως η Ιορδανία, η Αίγυπτος. Και θα πρέπει να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι. Υπάρχει λοιπόν ένας πολύ ξεκάθαρος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Είναι εφικτό. Είναι εφικτό ακόμη και να έχουμε συνεργασία με ό,τι έχει απομείνει από τη Χαμάς. Αυτό είναι λοιπόν το ένα. Και βεβαίως, μπορεί να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, όπως όταν είχε γίνει το 2008 με τον Μαχμούντ Αμπάς.

Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή μία ριζική αλλαγή που θα φέρει την πραγματική επίλυση του ζητήματος. Μία λύση που θα περιλαμβάνει το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, όλη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, την Ιορδανία, το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, άλλες χώρες της Βορείου Αφρικής.

Έχουμε λοιπόν τον δρόμο που μας οδηγεί από μόνος του στη λύση. Είναι μπροστά στα μάτια μας. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πετύχουμε. Πρέπει να ξεκινήσουν όλα με τη λήξη αυτής της σύγκρουσης στη Γάζα. Και όλα θα ξεκινήσουν με την κίνηση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους ηγέτες των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών και την πιθανή λύση της συνύπαρξης δύο κρατών.

Η σημερινή πραγματικότητα και οι σημερινές απαιτήσεις καλούν για άμεση αλλαγή. Διαφορετικά θα συνεχίσουν οι λαοί της περιοχής να υποφέρουν από όλες αυτές τις συνέπειες».

Ο κ. Ολμέρτ αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ακόμη και για την πιθανότητα προσάρτηση της Γάζας, λέγοντας, ότι πρέπει να επιδειχθεί «πολύ μεγάλη σοβαρότητα» και πρόσθεσε: «Οι συνθήκες απαιτούν σοβαρότητα και ριζικές αλλαγές».

Ο κ. Ολμέρτ υπογράμμισε ότι το Ισραήλ αλλάζει εσωτερικά, καθώς δυναμώνει τον ρεύμα κατά του πολέμου, καθώς και η αντιπολίτευση και άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα της σύγκρουσης με τη Χαμάς.

«Αυτή τη στιγμή το επίκεντρο της συζήτησης είναι για το αν ο πόλεμος στη Γάζα θα συνεχιστεί ή θα σταματήσει» είπε ο κ. Ολμέρτ και πρόσθεσε:

«Απ’ ότι καταλαβαίνω, η κυβέρνηση του Ισραήλ, παρόλο που ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ έχει διαφορετική άποψη, θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Όλο αυτό το ονόμασε «ένα ταξίδι θανάτου», γιατί χάνονται πολλοί στρατιώτες. Μία παγίδα θανάτου, νομική και ουσιαστική, γιατί όλα αυτά οδηγούν στον θάνατο πολλών στρατιωτών και πολλών Παλαιστινίων, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη Χαμάς. Φυσικά, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για να μετακινηθούν από τη ζώνη του πολέμου, όμως αυτό δεν έχει γίνει με μεγάλη επιτυχία, έτσι ώστε να διασωθούν οι άνθρωποι. Ποιο είναι λοιπόν το κόστος; Υπάρχει κάποιος στόχος που μπορεί να επιτευχθεί με μία στρατιωτική επιχείρηση σαν αυτή, όπου το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και καταστροφές είναι τεράστιο; Το ίδιο ισχύει και για τις πολιτικές συνέπειες που υπάρχουν για το κράτος του Ισραήλ στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά κυρίως εντός του Ισραήλ. Είμαι σίγουρος ότι δεν αξίζει τον κόπο. Δεν είμαι βέβαιος ότι η διεθνής κοινότητα γνωρίζει την αντιπολίτευση που υπάρχει εντός του κράτους του Ισραήλ. Περισσότεροι ανώτατοι πρώην διοικητές του ισραηλινού στρατού, που φυσικά είναι πλέον απόστρατοι, έχουν υπογράψει ένα χαρτί στο οποίο λένε ότι δεν θα πετύχουν τίποτα, παρά μόνο ένα τεράστιο κόστος για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άρα, λοιπόν, είναι ζήτημα εκτός αλλά και εντός του κράτους του Ισραήλ το αν θα πετύχει ή όχι. Ελπίζω να πετύχει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω ότι εξαρτάται μόνο από ένα άτομο. Και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Όλα εξαρτώνται από τον Donald Trump. Το θέμα λοιπόν είναι αν ο Trump έχει επίγνωση όλων των κινδύνων, της πολυπλοκότητας και του τιμήματος. Δεν είμαι πολύ βέβαιος για αυτό».

Ο κ. Ολμέρτ σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Νετανιάχου με την πολιτική του κατάφερε να είναι «απομονωμένος» από διεθνείς συνομιλητές, εκτός από τον Πρόεδρο Τραμπ και παρόλο που Ευρωπαίοι ηγέτες κινούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες, μία πιθανή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν πιο αποτελεσματική για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Η τοποθέτηση Δημήτρη Αβραμόπουλου

«Ας είμαστε σαφείς, όλοι στηρίζουμε το Ισραήλ» τόνισε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, αλλά πρόσθεσε:

«Τον Οκτώβριο του 2023, κατανοώ, όλοι αυτοί οι εγκληματίες, που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα πρέπει να τιμωρηθούν. Αλλά δεν μπορείς να εκδικηθείς, εκδικούμενος όλο τον πληθυσμό της περιοχής της Παλαιστίνης. Γιατί αυτή τη στιγμή, πρέπει να κάνω αυτή τη διάκριση».

«Η λύση λοιπόν είναι μία: η κυβέρνηση (του Ισραήλ) πρέπει να αλλάξει πορεία, να παραδεχτεί και να αποδεχτεί ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη πιθανή. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ανατολική Μεσόγειος ήταν σταυροδρόμι ιδεών και πολιτισμών, όμως ήταν και σταυροδρόμι συγκρούσεων» σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος.

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ανοιχτά θέματα στη περιοχή, η μία είναι στη Γάζα και η άλλη είναι στην Κύπρο και πρόσθεσε:

«Αν επιλυθεί το θέμα της Κύπρου, αν η Κύπρος είναι ενιαία, τότε όλα θα λυθούν με ένα domino effect. Η Κύπρος μπορεί να συνδεθεί με τις γειτονικές χώρες ως ανεξάρτητο κράτος, μπορεί να συνδεθεί με την Τουρκία, μπορεί να γίνει διαχωρισμός και να υπάρξει οριοθέτηση με τις υπόλοιπες χώρες. Και αυτό φυσικά είναι προς όφελος όλων, προς όφελος της Ευρώπης. Όλοι θέλουν αυτό το μέρος της Μεσογείου να εξελιχθεί σε μία νέα ζώνη σταθερότητας. Αυτό θα επιτρέψει αφενός την ανάπτυξη της περιοχής και αφετέρου θα παίξει σημαντικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας, γιατί γίνεται επίκεντρο για την ευρύτερη περιοχή. Άρα, δεν θα υπάρχει μόνο σταθερότητα αλλά και στενές σχέσεις που θα αποτελέσουν ένα παράδειγμα για το μέλλον, πώς δηλαδή μία περιοχή εντάσεων μπορεί να μεταβληθεί και να εξελιχθεί σε σημείο ειρήνης και σταθερότητας».

Ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στην προσοχή του ρόλου των διεθνών οργανισμών του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ της ΕΕ, καλώντας τους να παρέμβουν πιο επιτακτικά ποτέ την κατεύθυνση της λύσης.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο» ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος και πρόσθεσε:

«Αλλά εξαρτάται από τους ηγέτες. Και φυσικά, η τολμηρή ηγεσία δεν είναι μόνο να περιμένεις να σε χειροκροτούν σε πραγματικό χρόνο, αλλά πώς θα αξιολογηθούν όσα κάνεις από τις μελλοντικές γενιές. Τι θα αφήσουμε πίσω; Αυτή είναι η κληρονομιά της σημερινής ηγεσίας».

