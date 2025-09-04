Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην κοινότητα Cranford, στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν ο υποψήφιος για την τοπική επιτροπή, Γουίλ Θίλι, επέλεξε να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για την αύξηση των φόρων με έναν απρόσμενο τρόπο: χορεύοντας σιωπηλά breakdance.

Ο Θίλι πλησίασε το βήμα της αίθουσας την Τρίτη, αλλά λίγα βήματα πριν φτάσει, άρχισε να χορεύει για σχεδόν ένα λεπτό, βγάζοντας ήχους μόνο από τα παπούτσια του που έτριβαν το πάτωμα. Οι παρευρισκόμενοι, αιφνιδιασμένοι, κάλυπταν τα στόματά τους για να μην γελάσουν ή απέστρεφαν το βλέμμα τους. Μετά την ολοκλήρωση της «παράστασης», ο Θίλι γύρισε πίσω για να πάρει τα χαρτιά του και ένα μπουκάλι νερό, πριν αρχίσει να μιλά.

Αρχικά, μίλησε για τις πρόσφατες διακοπές του στο Μοντερέι του Μεξικού, λέγοντας: «Δεν υπάρχει πίτσα εκεί… αλλά είναι μια όμορφη πόλη με μεγάλη ιστορία». Προσπάθησε να κάνει διάλογο με το κοινό, ρωτώντας αν φοβούνται να πετάξουν με αεροπλάνο, αλλά δεν πήρε καμία απάντηση. Στη συνέχεια, τους ρώτησε αν θέλουν να τον δουν να κάνει backspin και το εκτέλεσε παρά την αδιαφορία τους. Καθισμένος στο πάτωμα, περιστράφηκε επανειλημμένα σαν «ανεστραμμένη χελώνα», όπως αναφέρει δημοσίευμα της nypost, πριν σηκωθεί και προσπαθήσει να αποσπάσει χειροκρότημα, χωρίς αποτέλεσμα.

Well that's one way to use your 5 minutes at a NJ town meeting 😂



Everything ok in the water over there in Cranford NJ? pic.twitter.com/BFbrignbfw — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) September 3, 2025

Τότε στάθηκε ξανά στο βήμα και απηύθυνε ευθεία ερώτηση στους τοπικούς αξιωματούχους: «Γιατί οι φόροι μας αυξήθηκαν τόσο πολύ;». Ο Θίλι έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δημόσιας παρουσίας του -και της καμπάνιας του για μια θέση στην τοπική επιτροπή- στο θέμα των φορολογικών επιβαρύνσεων, υποστηρίζοντας ότι οι μεγάλοι κατασκευαστές πρέπει να πληρώνουν το μερίδιό τους αντί να μετακυλίουν τα έξοδα στους κατοίκους.

Cranford council candidate Will Thilly tonight breakdanced up to the podium, did a backspin, complained about taxes and then danced away. pic.twitter.com/aQiO5cCtz5 — Matt Friedman (@MattFriedmanNJ) September 3, 2025

Τον Ιανουάριο εγκρίθηκε με δημοψήφισμα η διάθεση 55 εκατομμυρίων δολαρίων για τα τοπικά σχολεία, κάτι που ο Θίλι θεωρεί απαραίτητο, αλλά σημειώνει ότι οι πολίτες δεν ενημερώθηκαν πλήρως για τις πρόσθετες δαπάνες. Όπως είπε, οι δικοί του φόροι αυξήθηκαν κατά περίπου 900 δολάρια, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μόνο μια γενική εξήγηση ότι η αύξηση σχετιζόταν με τα σχολεία.

Η ομιλία του έκλεισε επίσης με εντυπωσιακό τρόπο, με τον ίδιο να κάνει moonwalk και να αποχωρεί σιωπηλά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θίλι προσελκύει την προσοχή με τις εμφανίσεις του. Σε παλαιότερες συνεδριάσεις έχει καλέσει εύπορους κατασκευαστές να αναλάβουν τις ίδιες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ άλλες φορές έχει επιχειρήσει να ενισχύσει την αίσθηση κοινότητας στους κατοίκους, παροτρύνοντας τους παρευρισκόμενους να γίνουν φίλοι μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χορός του την Τρίτη είχε στόχο να βοηθήσει τους αξιωματούχους να δουν τους κατοίκους ως «φίλους και ισότιμους».