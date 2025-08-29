Μια γυναίκα αναγκάστηκε να ακολουθήσει χορτοφαγική διατροφή στις αρχές της χρονιάς, αφού ανέπτυξε ξαφνικά σοβαρή αλλεργία στο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

«Ξυπνούσα με τα μάτια μου πρησμένα και κλειστά», δήλωσε η 36χρονη Ντέιζι Χόλσταϊν από το Mountain Home, Arkansas, στην εφημερίδα New York Post. «Τα εξανθήματα ήταν σε όλο μου το σώμα, ακόμη και στο τριχωτό της κεφαλής, τα χέρια και τις πατούσες μου».

Η απρόβλεπτη αυτή αλλεργία, που την ανάγκασε να αποχαιρετήσει τα cheeseburgers, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε.

Ο λόγος ήταν ένα παράσιτο γνωστό ως lone star tick, το οποίο έχει προκαλέσει σε χιλιάδες Αμερικανούς μια σπάνια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή αντιδράσεις στο κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά.

«Το alpha-gal syndrome (AGS), που μέχρι πρόσφατα ήταν σχεδόν άγνωστο στις ΗΠΑ, εμφανίζεται πλέον όλο και πιο συχνά σε όλη τη χώρα, με ένα σημαντικό επίκεντρο των περιστατικών κοντά στη Νέα Υόρκη».

Τα πρώτα συμπτώματα της Χόλσταϊν εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Νάσβιλ τον Δεκέμβριο, όταν παρατήρησε κόκκινα εξανθήματα στο δέρμα της. Αρχικά τα απέδωσε στο «Asian glow», μια ερυθρότητα που εμφανίζεται συχνά μετά την κατανάλωση αλκοόλ, και πήρε ένα Benadryl που τα έκανε να υποχωρήσουν.

Λίγες μέρες αργότερα, όταν τα εξανθήματα επανεμφανίστηκαν, δοκίμασε στεροειδή, αλλά τα συμπτώματα παρέμεναν διάχυτα. Ο γιατρός της πρότεινε τεστ για AGS, αλλά η ίδια ήταν επιφυλακτική. Ζώντας σε αγροτική περιοχή της Arkansas και εργαζόμενη ως απομακρυσμένη νοσηλεύτρια, είχε συχνή επαφή με ασθενείς, αλλά ήταν «ιδιαίτερα προσεκτική με τα έντομα». Δεν είχε δει τσιμπούρι ούτε κλασικό εξάνθημα σε σχήμα στόχου.

Τελικά, η διάγνωση ήρθε: η AGS επιβεβαίωσε ότι το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά προκαλούσαν τα εξανθήματά της. «Μπορούσα να κλάψω όταν έλαβα αυτή τη διάγνωση», είπε η Χόλσταϊν.

Λόγω της αλλεργίας, αναγκάστηκε να γίνει χορτοφάγος για λόγους υγείας, αποφεύγοντας όλα τα ζωικά προϊόντα, ακόμα και τα γαλακτοκομικά, για να μην χρειάζεται να παρακολουθεί συνεχώς τις ετικέτες των τροφίμων. Η αλλαγή αυτή επεκτάθηκε σε όλη τη ζωή της — από οδοντόκρεμες και καλλυντικά μέχρι απορρυπαντικά.

Δεν υπάρχει ακόμη θεραπεία για την AGS, αλλά η Χόλσταϊν δοκίμασε εναλλακτική μέθοδο, την Soliman Auricular Allergy Treatment (SAAT), που περιλαμβάνει τοποθέτηση μικρής βελόνας σε σημείο πίεσης του αυτιού συνδεδεμένο με το ήπαρ, με σκοπό την αποευαισθητοποίηση στον αλλεργιογόνο παράγοντα. Μετά από τέσσερις εβδομάδες, ξεκίνησε τη φάση επανεισαγωγής του κόκκινου κρέατος με μικρές, σταδιακές γευστικές δοκιμές.

Η AGS εμφανίζεται κυρίως σε περιοχές όπου τα lone star ticks είναι διαδεδομένα, τα οποία πλέον εξαπλώνονται βόρεια ως τη Νέα Υόρκη και το Maine, και δυτικά. Στο Suffolk County της Long Island καταγράφεται περίπου το 4% των περιπτώσεων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έκθεση του CDC για το 2023.

Η Χόλσταϊν συμβουλεύει όσους παρουσιάζουν ανεξήγητα συμπτώματα να κάνουν τεστ για AGS, καθώς η κατάσταση αυτή αναμένεται να γίνεται ολοένα πιο διαδεδομένη. «Σίγουρα έχει αλλάξει τη ζωή μου, αλλά μπορείς να προσαρμοστείς», είπε.