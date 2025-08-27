Μια νέα μελέτη αποκάλυψε τη χώρα στην οποία οι άνθρωποι γερνούν πιο αργά σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και το κράτος με το μεγαλύτερο ρυθμό γήρανσης.

Η μελέτη έγινε από διεθνή ομάδα επιστημόνων και εξέτασε μόνο 40 κράτη, αλλά τα αποτελέσματα παρέχουν μια γενική εικόνα που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα παρά το μικρό δείγμα, έγραψε η New York Post.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επιστήμονες ανέλυσαν τη διαφορά μεταξύ χρονολογικής (ηλικία του ατόμου) και βιολογικής ηλικίας (ηλικία των κυττάρων).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι ζουν στη Δανία γερνούν πιο αργά σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη. Έπειτα, ακολουθούν η Σουηδία και η Σλοβακία, ενώ απουσιάζουν άλλα δυτικά κράτη, όπως οι ΗΠΑ, λόγω έλλειψης στοιχείων.

Οι βορειοευρωπαϊκές χώρες εμφανίστηκαν στη μέση της κατάταξης και από την Ευρώπη η Ουγγαρία κατέλαβε την τελευταία θέση. Ωστόσο, η Αίγυπτος και η Νότια Αφρική είναι τα δύο κράτη με μεγάλη απόκλιση χρονολογικής και βιολογικής ηλικίας.

Τα στοιχεία έδειξαν πως οι άνθρωποι σε αυτά τα δύο κράτη της Αφρικής, βιολογικά μπορεί να είναι ακόμη και πέντε χρόνια μεγαλύτεροι σε σχέση με την αληθινή τους ηλικία, κάτι που αντικατοπτρίζει και την έλλειψη στην ποιότητα ζωής.

«Το αν ένα άτομο γερνάει με υγιή ή επιταχυνόμενο τρόπο δεν διαμορφώνεται μόνο από τις ατομικές επιλογές ή τη βιολογία, αλλά και από το φυσικό, κοινωνικό και πολιτικό του περιβάλλον – και αυτές οι επιδράσεις διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών», δήλωσε η επιστήμονας Sandra Baez.