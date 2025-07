Η Συρία βυθίζεται ξανά στο χάος, καθώς οι συγκρούσεις στον νότο της πολύπαθης χώρας έχουν στοιχίσει τη ζωή από την Κυριακή σε 718 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Όπως διευκρίνισε η μη κυβερνητική αυτή οργάνωση, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 391 Δρούζοι, εκ των οποίων 146 μαχητές και 245 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 165 «που εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από μέλη (των δυνάμεων) που υπάγονται στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών» τις πρώτες ημέρες των συγκρούσεων.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται επίσης 287 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας και 21 σουνίτες Βεδουίνοι μαχητές, εκτός από τρεις αμάχους που «εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από Δρούζους μαχητές», σύμφωνα με τη μη κυβερνητική αυτή οργάνωση που εδρεύει στη Βρετανία αλλά διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Εξάλλου, 15 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η συριακή κυβέρνηση και το Ισραήλ συμφώνησαν χθες, Παρασκευή, σε κατάπαυση του πυρός υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αλλά εξακολουθούν να σημειώνονται συγκρούσεις ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες τοπικών φυλών και Δρούζους στην είσοδο της πόλης Σουέιντα, στη νότια Συρία, όπου η βία έχει προκαλέσει επίσης τον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ αλ Σάρα, «αποδέχθηκαν κατάπαυση του πυρός», ανακοίνωσε ο Τομ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, δύο ημέρες μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Δαμασκό.

«Καλούμε τους Δρούζους, τους Βεδουίνους και τους σουνίτες να καταθέσουν τα όπλα τους και μαζί με τις άλλες μειονότητες να οικοδομήσουν μια νέα και ενωμένη συριακή ταυτότητα», σημείωσε ο Μπάρακ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

