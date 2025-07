Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός.

Την Τετάρτη, το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στη Δαμασκό, ενώ χτύπησε και κυβερνητικές δυνάμεις στον νότο, απαιτώντας την αποχώρησή τους και δηλώνοντας ότι στόχος του Ισραήλ ήταν η προστασία των Συριακών Δρούζων — μιας μικρής αλλά επιδραστικής μειονότητας που έχει επίσης οπαδούς στον Λίβανο και το Ισραήλ.

Ο Μπάρακ, που υπηρετεί και ως ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, έγραψε σε ανάρτηση στο X ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέτ αλ-Σαράα, με τη στήριξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, συμφώνησαν σε εκεχειρία που «υποστηρίζεται» από την Τουρκία, την Ιορδανία και άλλους μη κατονομαζόμενους γείτονες.

