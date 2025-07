Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τα τελευταία 24ωρα ένα viral βίντεο που δείχνει δύο αστυνομικούς να ολοκληρώνουν με επιτυχία την παράδοση μιας πίτσας σε ένα διαμέρισμα στην Αριζόνα των ΗΠΑ, αφού ο διανομέας συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου.

«Όταν ο διανομέας σου από το GrubHub συλλαμβάνεται… η Αστυνομία του Tempe παραδίδει», γράφει η περιγραφή στο βίντεο που ανέβασε στα social media η Αστυνομία του Tempe.

Εμφανής ήταν και η έκπληξη της πελάτισσας που κυριολεκτικά έμεινε με το στόμα ανοιχτό, όταν άνοιξε την πόρτα και αντίκρισε δύο αστυνομικούς να κρατάνε το φαγητό που είχε παραγγείλει.

When a delivery driver was arrested during a traffic stop, our officers made sure the pizza still got to the customer. The order was Hot-N-Ready, and the suspect was Caught-N-Steady. 🍕🚨 We’re committed to serving our community 24/7—whether it’s safety or pizza delivery! pic.twitter.com/mjwy9KXPIk