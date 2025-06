Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες σήμερα, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Κένυα, οι οποίες οργανώθηκαν με αφορμή την επέτειο ενός έτους από την περσινή αιματηρή καταστολή. Στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν για ώρες με τους νεαρούς διαδηλωτές, σε ένα κλίμα που θυμίζει έντονα τις περσινές κινητοποιήσεις.

Τουλάχιστον 400 είναι οι τραυματίες στο Ναϊρόμπι, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο μιας υπηρεσίας αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. «Οι 67 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο εθνικό νοσοκομείο Κενιάτα», είπε αυτή η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και ορισμένοι που πιστεύεται ότι φέρουν τραύματα από σφαίρες», πρόσθεσε.

Στις 25 Ιουνίου 2024, η κατάληψη του κοινοβουλίου από διαδηλωτές που ζητούσαν την παραίτηση του προέδρου Ουίλιαμ Ρούτο και την απόσυρση του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό, σηματοδότησε το αποκορύφωμα των κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι και τον Ιούλιο. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

