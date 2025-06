Οργή και φόβο έχει ξεσηκώσει η είδηση ότι ένας καταδικασμένος παιδόφιλος όχι μόνο κυκλοφορεί ελεύθερος, αλλά πήρε «κουμπί πανικού» από τις αρχές, ενώ μένει δίπλα σε παιδιά, κάνοντας πάρτι από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ο 55χρονος Qari Rauf από το Πακιστάν μένει στη Βρετανία και το 2012 καταδικάστηκε για βιασμό παιδιών, τα οποία ωθούσε στην πορνεία, ενώ ταυτόχρονα ήταν ο αρχηγός συμμορίας που δρούσε στην πόλη Rochdale.

Το 2014 διατάχθηκε η απέλασή του και δεν έγινε ποτέ, ενώ το 2016 καταστράφηκαν μυστηριωδώς τα χαρτιά του και όλα τα σχετικά έγγραφα, με αποτέλεσμα να φαίνεται ανιθαγενής, άρα να μη μπορεί να απελαθεί. Πριν λίγους μήνες αποφυλακίστηκε και αιτήθηκε για «κουμπί πανικού» από την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι φοβόταν πως θα πέσει θύμα διακρίσεων, λόγω της καταγωγής του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o άνδρας επέστρεψε στην περιοχή που έμενε όταν συνελήφθη και βρήκε σπίτι σε γειτονιά που μένουν αρκετά παιδιά. Μάλιστα, δίπλα υπάρχουν και σπίτια με θύματά του, που είτε βίαζε, είτε εξέδιδε όσο ήταν παιδιά.

