Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς εκτιμούν πως το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιήσει άμεσα αντίποινα εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παρά την εκτίμηση αυτή, η Ουάσιγκτον συνεχίζει να αναζητά διπλωματική επίλυση, με στόχο την αποφυγή οποιασδήποτε ιρανικής επίθεσης, όπως ανέφεραν τη Δευτέρα δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ένας εξ αυτών μάλιστα, εκτίμησε ότι η ιρανική απάντηση θα μπορούσε να εκδηλωθεί «εντός της επόμενης μίας ή δύο ημερών».

Η απειλή για αντίποινα από την Τεχεράνη έρχεται μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο πλαίσιο του πολέμου Ισραήλ – Ιράν, σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προειδοποιήσει το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε αντίδραση εναντίον των ΗΠΑ «θα αντιμετωπιστεί με δύναμη πολύ μεγαλύτερη» από αυτή που χρησιμοποιήθηκε στις πρόσφατες επιθέσεις.

Με σχεδόν 40.000 Αμερικανούς στρατιώτες αναπτυγμένους στην περιοχή (συμπεριλαμβανομένων του Ιράκ και της Συρίας), ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Νταν Κέιν, επιβεβαίωσε την Κυριακή την ενίσχυση της προστασίας των δυνάμεων.

Παρά την ύπαρξη προηγμένων συστημάτων αεράμυνας, μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων, οι αμερικανικές θέσεις παραμένουν ευάλωτες. Για τον λόγο αυτό, το Πεντάγωνο, όπως ανέφερε το Reuters την περασμένη εβδομάδα, έχει ήδη μετακινήσει αεροσκάφη και πλοία από ευάλωτες βάσεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ (τη μεγαλύτερη των ΗΠΑ στην περιοχή με περίπου 10.000 στρατιώτες).

Ενώ η Τεχεράνη έχει ορκιστεί να αμυνθεί και να ανταποδώσει, μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε στοχευμένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων, ούτε έχει επιχειρήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα τέταρτο των παγκόσμιων πετρελαϊκών αποστολών – μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ωστόσο, οι New York Times επικαλέστηκαν την Κυριακή Αμερικανούς αξιωματούχους που ανέφεραν ότι ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν ετοιμάζουν εχθρικές ενέργειες στη Συρία και το Ιράκ, ενώ δεν αποκλείονται απευθείας εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, όπως συνέβη μετά τη δολοφονία του Σολεϊμανί.

Παράλληλα, το Ιράν συνεχίζει να δέχεται καθημερινά και νυχτερινά αεροπορικά πλήγματα από το Ισραήλ, ιδιαίτερα σε απροστάτευτους εναέριους χώρους στο δυτικό Ιράν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, δήλωσε σε νέα συνέντευξή της ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι «σίγουρη» πως οι βομβαρδισμοί του Σαββάτου σε τρεις βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις (Φόρντο, Ισφαχάν και Νατάνζ) εκπλήρωσαν τον στόχο της διάλυσης των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης. Τόνισε επίσης ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έλαβε την απόφαση «με βάση τα δικά του ένστικτα και τις πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που είδε».

America is a much safer place today because of President Trump’s bold action to obliterate the rogue, radical Iranian regime's nuclear capabilities.



Past Presidents wanted to take this action, but they didn’t have the guts to make the decision.



Peace through Strength is back… pic.twitter.com/t6xsmchVif