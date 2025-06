«Με βαθύ θρήνο έμαθα για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία, στο οποίο εμπλέκονται επτά πολίτες με πορτογαλική υπηκοότητα», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο.

Ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του X, ανέφερε: «Εκ μέρους μου αλλά και της κυβέρνησης, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου και τη βαθιά αλληλεγγύη μου στις οικογένειες των θυμάτων».

Foi com profunda consternação que tomei conhecimento do trágico acidente de aviação na Índia, no qual seguiam 7 cidadãos com nacionalidade portuguesa.

Em meu nome e do Governo, quero expressar votos de pesar e profunda solidariedade para com os familiares das vítimas.