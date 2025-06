Νέες ρωσικές επιθέσεις έπληξαν το Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στη διάρκεια της νύχτας από Τρίτη προς Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 28, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

At least 15 apartments are on fire in Kharkiv, and at least one person has died. In different locations, people may be under the rubble after a Russian strike. This is pure terrorism. Hello, world??? pic.twitter.com/jcP0mnRZAW