Σημάδια εκεχειρίας αρχίζουν να διαφαίνονται στην όλο και πιο έντονη σύγκρουση μεταξύ δύο από τους ισχυρότερους άνδρες του πλανήτη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδειξε αδιαφορία σε συνέντευξή του την Πέμπτη στο Politico, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας αντιπαράθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Έλον Μασκ.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, έχοντας προσπαθήσει να πείσουν τον πρόεδρο να μετριάσει τη δημόσια κριτική του προς τον Μασκ για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, προγραμμάτισαν τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή με τον δισεκατομμυριούχο CEO της Tesla, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ειρήνη.

«Ω, είναι εντάξει», δήλωσε ο Τραμπ στο Politico σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία, όταν ρωτήθηκε για τη δημόσια ρήξη με τον άλλοτε ένθερμο υποστηρικτή του. «Πάει πολύ καλά, ποτέ δεν ήμουν καλύτερα». Στη συνέχεια, ο Τραμπ επαίνεσε τα ποσοστά δημοτικότητάς του, λέγοντας: «Οι αριθμοί είναι στα ύψη, οι υψηλότερες δημοσκοπήσεις που είχα ποτέ και πρέπει να φύγω».

Η τοποθέτησή του διέφερε αισθητά από την έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί με τον Μασκ σχετικά με το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ, τη νομοθεσία που εξετάζεται τώρα στη Γερουσία και ενσωματώνει την προεδρική του ατζέντα, από τις φορολογικές ελαφρύνσεις μέχρι την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Το διακύβευμα ήταν τόσο σημαντικό και οι ανταλλαγές τόσο έντονα εχθρικές, που σύμβουλοι και σύμμαχοι, όπως ο διαχειριστής hedge fund Μπιλ Άκμαν, έσπευσαν να κατευνάσουν την ένταση και ο Μασκ φάνηκε δεκτικός.

«Υποστηρίζω τον @realDonaldTrump και τον @elonmusk και πρέπει να συμφιλιωθούν για το καλό της σπουδαίας μας χώρας», έγραψε ο Άκμαν στην πλατφόρμα X.

I support @realDonaldTrump and @elonmusk and they should make peace for the benefit of our great country.



We are much stronger together than apart.