Η στιγμή έφτασε. Ήταν όσο χαμηλού επιπέδου, εκδικητική, προσωπική, μικροπρεπής, δραματική, παιδική, με συνέπειες, χαοτική και δημόσια, όπως πολλοί ανέμεναν ότι θα ήταν.

«Ένα πράγμα είναι σίγουρο», έγραψε ο Έλον Μασκ στο X κατά τη διάρκεια της ασταμάτητης, πολύωρης επίθεσής του στον Ντόναλντ Τραμπ, «δεν είναι βαρετό!».

Η σύγκρουση των τιτάνων έχει ξεκινήσει! Πέταξαν το γάντι!

Η ταχύτητα των εξελίξεων ήταν καταιγιστική. Μέχρι πριν από μόλις 14 δευτερόλεπτα, ο κ. Μασκ ταξίδευε με τα αεροπλάνα του κ. Τραμπ, έμενε στις κατοικίες του, έκανε παρέα με τα παιδιά του. Την Παρασκευή, ο κ. Τραμπ τον τίμησε με ομιλία αποχαιρετισμού στο Οβάλ Γραφείο και του χάρισε ένα γιγαντιαίο αναμνηστικό κλειδί του Λευκού Οίκου.

Αλλά δεν ήταν όλα ρόδινα. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Μασκ σιγόβραζε για το ευρύ νομοσχέδιο εσωτερικής πολιτικής που προωθούσε ο Λευκός Οίκος στο Κογκρέσο. Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, άρχισε να εξαπολύει δηλητήριο.

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές», έγραψε ο Μασκ στο X. «Τι αχαριστία».

Πόσο πιο κοφτερό από το δόντι ενός φιδιού μπορεί να είναι!

Συνήθως, όταν ο Τραμπ έχει μια δημόσια, θορυβώδη ρήξη, πρόκειται για κάποιον που τον χρειάζεται, ένα κατώτερο πρόσωπο που ζει με τον φόβο μιας πρόκλησης ή καταστροφής της καριέρας του. Αλλά αυτή τη φορά, συγκρούεται με έναν σπάνιο άνθρωπο που έχει επιρροή πάνω του, πολιτική, οικονομική, ίσως και συναισθηματική. Όταν ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι «πολύ απογοητευμένος από τον Έλον», ακουγόταν σαν να το εννοούσε.

🚨 NEW: Trump speaks on Elon coming out against the BBB



“I would have won Pennsylvania regardless of Elon…I’m very disappointed with Elon. He knew this bill better than anyone and he only developed a problem when he found out I would cut the EV mandate…



When he left he said… pic.twitter.com/O0OfkqmOUd