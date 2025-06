Γυναίκα και τρία παιδιά πέθαναν την Πέμπτη όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 13 ορόφων στην Ντιγιάρμπακιρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας, περιοχή με κυρίως κουρδικό πληθυσμό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της πόλης, Μουράτ Ζορλούογλου, δήλωσε πως «η φωτιά εκδηλώθηκε περί τις 18:30 (τοπική ώρα)».

«Πάνω από 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δεκατριώροφο ακίνητο, ανάμεσά τους 17 που χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομείο διότι είχαν υποστεί δηλητηρίαση από τον πολύ πυκνό καπνό», πρόσθεσε.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -τρία παιδιά και μητέρα- συμπλήρωσε, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για δικά του παιδιά.

