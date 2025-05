Βαρύ πένθος για τη Ριάνα, καθώς έγινε γνωστό ότι πέθανε ο πατέρας της σε ηλικία 70 ετών.

Σύμφωνα με το TMZ που επικαλείται πηγή από το περιβάλλον του εκλιπόντος, ο Ρόναλντ Φέντι πέθανε στο Λος Άντζελες ύστερα μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

