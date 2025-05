Ανάμεσα στα δεκάδες παιδιά που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας ήταν και η 11χρονη Γιακίν Χαμάντ, μια νεαρή «influencer» που μοιραζόταν πρακτικές συμβουλές επιβίωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Γνωστή για το λαμπερό της χαμόγελο και τις εθελοντικές της προσπάθειες, η Γιακίν σκοτώθηκε το βράδυ της Παρασκευής μετά τον βομβαρδισμό των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή αλ-Μπαράκα του Ντιρ αλ-Μπαλάχ στη βόρεια Γάζα, εν μέσω έντονων μαχών στην περιοχή», γράφει ο Guardian.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Γιακίν και ο μεγαλύτερος αδερφός της, Μοχάμεντ Χαμάντ, μοίραζαν τρόφιμα, παιχνίδια και ρούχα σε εκτοπισμένες οικογένειες.

Ήταν επίσης η νεαρότερη influencer της Γάζας, προσφέροντας πρακτικές συμβουλές επιβίωσης για την καθημερινή ζωή υπό τους βομβαρδισμούς, όπως οδηγίες για το πώς να μαγειρεύει κανείς με αυτοσχέδιες μεθόδους όταν δεν υπήρχε αέριο.

"Gaza, nothing's impossible."



Yaqeen Hammad was killed today. Here, she describes how she made this contraption to cook despite Israel's cutting off of gas. May you be a bird in paradise, Yaqeen. pic.twitter.com/QyJ4FuRyeb