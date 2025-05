Η ρουμανική κυβέρνηση κατήγγειλε σήμερα μια «ευρύτατα διαδεδομένη εκστρατεία ψευδών πληροφοριών» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα στο Telegram, με στόχο να «επηρεάσει την εκλογική διαδικασία» και να φέρει «για άλλη μια φορά τα χαρακτηριστικά ρωσικής παρέμβασης».

Η δήλωση αυτή δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών λίγο μετά το μήνυμα του ιδρυτή του Telegram Πάβελ Ντούροφ, ο οποίος κατηγόρησε — χωρίς να την κατονομάσει — τη Γαλλία πως προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές, κάτι που το Παρίσι διέψευσε κατηγορηματικά.

Ειδικότερα, ο Ντούροφ κατηγορεί «μια δυτικοευρωπαϊκή κυβέρνηση», για την οποία λέει «μαντέψτε ποια» δίνοντας παράλληλα μια ένδειξη: μια φατσούλα σε σχήμα μπαγκέτας.

Η κυβέρνηση αυτή, σύμφωνα με τον Ντούροφ, «προσέγγισε το Telegram, ζητώντας μας να φιμώσουμε τις συντηρητικές φωνές στη Ρουμανία πριν από τις σημερινές προεδρικές εκλογές».

«Αρνήθηκα κατηγορηματικά. Το Telegram δεν θα περιορίσει τις ελευθερίες των Ρουμάνων χρηστών, ούτε θα μπλοκάρει τους πολιτικούς τους διαύλους», έγραψε ο Πάβελ Ντούροφ, ο οποίος τελεί υπό έρευνα στη Γαλλία από τον Αύγουστο για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, με τη δικαιοσύνη να τον κατηγορεί γενικότερα ότι δεν ανέλαβε δράση κατά της διάδοσης μηνυμάτων εγκληματικού περιεχομένου στην εφαρμογή αυτή.

A Western European government (guess which 🥖) approached Telegram asking us to silence conservative voices in Romania ahead of today’s presidential elections. I flatly refused. Telegram will not restrict the freedoms of Romanian users or block their political channels.