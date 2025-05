Μια ομάδα Ρώσων χάκερ που δρούσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram επιτέθηκε στους ιστότοπους του κόμματος «Πλατφόρμα των Πολιτών» (PO) του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, δύο μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές, δήλωσε σήμερα ό ίδιος προσθέτοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης οι ιστότοποι του κόμματος της Αριστεράς και του κεντροδεξιού Κόμματος των Αγροτών (PSL).

«Οι υπηρεσίες δραστηριοποιούνται εντατικά σε αυτή την περίπτωση. Η επίθεση συνεχίζεται», έγραψε ο Τουσκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται σε εγρήγορση για ενδείξεις εκλογικής παρέμβασης από τότε που η Ρουμανία ακύρωσε τις προεδρικές εκλογές που ήταν σε εξέλιξη τον Δεκέμβριο, μετά από ισχυρισμούς για ρωσική παρέμβαση, τους οποίους η Μόσχα αρνήθηκε.

Only two days before the Polish elections a group of Russian hackers active on Telegram have attacked the Civic Platform internet sites. Their target are also the websites of my coalition partners. Our services are conducting intensive operations. The attack is still on.