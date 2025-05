Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η πρώτη προτεραιότητα της Ουκρανίας στις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη είναι να εξασφαλίσει μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, ώστε να δημιουργηθεί μια βάση για μελλοντικές συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα, ο Ζελένσκι δήλωσε σε άλλους ηγέτες ότι είναι επίσης αναγκαίο να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου και την επιστροφή Ουκρανόπουλων από τη Ρωσία.

«Η νούμερο ένα προτεραιότητά μας είναι μια πλήρης, άνευ όρων και ειλικρινής κατάπαυση του πυρός. Αυτό πρέπει να συμβεί αμέσως για να σταματήσουν οι δολοφονίες και να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για διπλωματία», τόνισε. «Και αν οι Ρώσοι αντιπρόσωποι στην Κωνσταντινούπολη σήμερα δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν σε αυτό, σε μια κατάπαυση του πυρός… τότε θα είναι 100% ξεκάθαρο ότι ο Πούτιν συνεχίζει να υπονομεύει τη διπλωματία», είπε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Οι απαιτήσεις της Ρωσίας είναι εκτός πραγματικότητας και υπερβαίνουν κατά πολύ οτιδήποτε έχει συζητηθεί προηγουμένως, δήλωσε σήμερα μια ουκρανική διπλωματική πηγή, περιγράφοντας τις συνομιλίες μεταξύ αντιπροσώπων των δύο χωρών στην Κωνσταντινούπολη.

«Οι ρωσικές απαιτήσεις είναι εκτός πραγματικότητας και υπερβαίνουν κατά πολύ οτιδήποτε έχει συζητηθεί προηγουμένως. Περιλαμβάνουν τελεσίγραφα προς την Ουκρανία να αποσυρθεί από το έδαφός της για κατάπαυση του πυρός και άλλους μη αρχικούς και μη εποικοδομητικούς όρους», δήλωσε η πηγή στο Reuters υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική κατάπαυση του πυρός και περαιτέρω γνήσια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς προϋποθέσεις». Η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να παραδώσει ουκρανικά εδάφη πριν από μια κατάπαυση του πυρός, τόνισε Ουκρανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Κίεβο κατηγόρησε την Μόσχα ότι υπέβαλε «απαράδεκτες απαιτήσεις» για να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε.

Διαπραγματευτές από τη Ρωσία και την Ουκρανία ξεκίνησαν τις κρίσιμες συνομιλίες τους στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε μία συνάντηση που σηματοδοτεί «τις πρώτες απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μετά από τρία και πλέον χρόνια πολέμου».

«Οι δύο πλευρές είναι στη θέση τους», ανέφερε ο Γκεόργκιι Τίχι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία των Ρώσων και των Ουκρανών αξιωματούχων να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι.

Η συνάντηση είναι η πρώτη από την άνοιξη του 2022 και πραγματοποιείτται στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ.

