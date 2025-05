Αμερικανοί βουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για την επανεμφάνιση των τουρκικών παραβιάσεων στον εναέριο χώρο και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, σε μια διακομματική επιστολή που στάλθηκε στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι νομοθέτες υποστηρίζουν ότι οι κινήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκυμονούν κινδύνους την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και επισημαίνουν ότι μια πιθανή επανένταξη της ‘Αγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 θα μπορούσε να ανατρέψει μια ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή.

Με αυτή την επιστολή, οι νομοθέτες εγείρουν μια σειρά από καίρια ζητήματα, ζητώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο να τα θέσει στην περίπτωση που πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του.

BREAKING: Members of Congress have sent a letter to President Trump in anticipation of a reported meeting with President Erdogan.



Read the letter now: https://t.co/Y8fhR3JzzN pic.twitter.com/dm3KEUmPbl