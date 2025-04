Ο κενυάτης βουλευτής Τσαρλς Ονγκόντο Γουέρε σκοτώθηκε απόψε σε ενέδρα που του έστησαν ένοπλοι σε δρόμο του Ναϊρόμπι, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Citizen TV.

«Δύο ένοπλοι ακολουθούσαν με μοτοσικλέτα το αυτοκίνητό του» και γύρω στις 7:30 μ.μ. ένας εξ αυτών κατέβηκε από το δίκυκλο και πυροβόλησε από κοντινή απόσταση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καναλιού. Ο οδηγός του βουλευτή επέζησε.

Charles Ong’ondo Were MP for Kasipul,shot dead along Ngong Road—months after publicly stating his life was in danger.



This is not just a tragedy. It’s a brutal reminder of how lawless and unsafe Kenya has become. No one is safe. No matter what he has done!pic.twitter.com/g4QFHJej1C