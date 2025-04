Σεισμός 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στις 12:49 κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε η υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD).

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Σηλυβρίας στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μίλια), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Tο Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ανέφερε αρχικά πως ο σεισμός είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ, για να αναθεωρήσει στη συνέχεια, κάνοντας λόγο για 6,2 Ρίχτερ. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έκανε λόγο για 5,8 Ρίχτερ.

Άνθρωποι άρχισαν να εγκαταλείπουν πανικόβλητοι τα κτίρια της Κωνσταντινούπολης, όταν χτύπησε ο σεισμός.

Footage shows crowds fleeing after a powerful 6.2 magnitude earthquake rocked Istanbul's Silivri district in northern Turkey on Wednesday afternoon pic.twitter.com/wg4Eg1ZATV — The New Region (@thenewregion) April 23, 2025

Video of the 6.2 -magnitude earthquake in Istanbul, Turkey .. https://t.co/8OMO7mUswD pic.twitter.com/GqLguHorA3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 23, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως η δόνηση έγινε αισθητή έως τη Θράκη.

🚨🇹🇷 Shocks continue to rattle Istanbul following the recent M6.1 earthquake. Residents are urged to stay cautious and follow official updates. #Earthquake p #Deprem https://t.co/uTL2L4fTS9 pic.twitter.com/JsIyGDQf6y — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 23, 2025

Είχει σημειωθεί νωρίτερα και δόνηση που είχε μέγεθος 3,9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.