Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε μια γυναίκα για συνέργεια σε αυτοκτονία, επειδή συνόδευσε τον σύζυγο της στην Ελβετία, ώστε να υποβληθεί σε ευθανασία.

Ο Anthony από τη Βρετανία για έξι χρόνια έδινε μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα και λίγο πριν επιδεινωθεί ακραία η υγεία του, αποφάσισε να επισκεφθεί την κλινική Dignitas, ώστε να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Κοίταξε τις επιλογές μου. Ή θα πεθάνω ειρηνικά, με αξιοπρέπεια, χωρίς πόνο, ή θα καταλήξω σε ένα κρεβάτι ανήμπορος, χωρίς να μπορώ καν να κοιτάξω γύρω μου αν δεν μου γυρίσεις εσύ το κεφάλι».

Η Louise Shackleton λοιπόν, τον συνόδευσε στην κλινική, ώστε να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη ευθανασία, αλλά όταν επέστρεψε στη Βρετανία, συνελήφθη από την αστυνομία.

Το Sky News έγραψε ότι η ευθανασία απαγορεύεται στη Βρετανία, με αποτέλεσμα η πράξη της να διώκεται.

Sky News speaks to a woman who is being investigated by police for assisting the suicide of her husband at Dignitas.



Read the full story from @GregMilamSky ⬇️ https://t.co/4H09RjaqpX pic.twitter.com/v8HmzxOFtM