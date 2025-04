Μπορεί να υπάρξει μια τέλεια μέρα; Οι επιστήμονες δίνουν τη δική τους συνταγή για απόλυτη ισορροπία, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Υπάρχει άραγε κάτι τέτοιο όπως η τέλεια μέρα; Αν ναι, τότε είναι βέβαιο πως η απάντηση διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η αλήθεια είναι πως ακούγεται υπερβολικά υποκειμενικό για να μπορέσει να οριστεί. Και όμως, μια νέα έρευνα έρχεται να προτείνει μια συνταγή – σχεδόν με ακρίβεια ωρών – για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια ιδανική μέρα.

This is how to have a perfect day, study reveals https://t.co/6WOoD1O1xr pic.twitter.com/CTLGAs4RCs