Νέο μέτωπο ανοίγει στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας με την Temu στο επίκεντρο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τους δασμούς στις αποστολές προϊόντων από κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλάζοντας τα δεδομένα για εκατομμύρια αμερικανούς καταναλωτές και εκατοντάδες χιλιάδες αποστολές καθημερινά.

Με τις νέες ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ από τις 2 Μαΐου 2025, οι αποστολές κινεζικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, οι οποίες έως τώρα εξαιρούνταν από δασμούς όταν η αξία τους δεν ξεπερνούσε τα 800 δολάρια, θα υπόκεινται πλέον σε επιβαρύνσεις που ξεκινούν από 75 δολάρια ανά αποστολή, και μάλιστα αυξάνονται στα 150 δολάρια από 1η Ιουνίου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως ακόμα και προϊόντα μικρής αξίας –όπως ρούχα, αξεσουάρ, είδη οικιακής χρήσης και ηλεκτρονικά– που αγοράζονται από πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, θα γίνονται σημαντικά ακριβότερα.

Φυσικά, οι αμερικανοί καταναλωτές αντιδρούν έντονα στη νέα κατάσταση, με αρκετούς να την αντιμετωπίζουν με χιούμορ.

Me On my way to go get my temu packages before the tariffs hit them pic.twitter.com/deSOeQQDot