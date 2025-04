Ο Κάνιε Γουέστ, μετά το πρόσφατο αντισημιτικό του παραλήρημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε νέο κύμα κατακραυγής με μια σειρά από εξαιρετικά προσβλητικές και σεξιστικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Το βράδυ της Τετάρτης 9 Απριλίου, ο αμφιλεγόμενος ράπερ εξαπέλυσε λεκτικές επιθέσεις εναντίον πολλών προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της Τέιλορ Σουίφτ, της Μαντόνα, και της πρώην συζύγου του, Κιμ Καρντάσιαν.

Ο Γουέστ αποκάλεσε την Κιμ Καρντάσιν, «νταντά μου» και έγραψε επιπλέον: «Είπα στον Ray J ότι πρέπει να χτυπήσουμε την Κιμ και από τις δύο μεριές για το Superstar μέρος δύο», κάνοντας αναφορά στο σεξουαλικό της βίντεο του 2008.

Ο αμφιλεγόμενος ράπερ έκανε προσβλητικές αναρτήσεις για Τέιλορ Σουίφτ: «Είμαι τσαντισμένος που δεν έχω γ…. την Τέιλορ Σουίφτ… ακόμα». Επιπλέον, επανέφερε στο προσκήνιο την παλιά τους διαμάχη, ισχυριζόμενος ότι η Σουίφτ είναι υπεύθυνη για το γεγονός ότι δεν έχει κληθεί ποτέ να εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl, ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά γεγονότα παγκοσμίως

Η Μαντόνα βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο του Γουέστ: «Όταν φιλήθηκα με τη Μαντόνα, μου έλεγε καυχιόταν ότι πηδ… με τον Μπασκιάτ και τον PAC. Είπα, ουάου, της αρέσει να καυχιέται όπως και σε μένα».

Σχολίασε τη γυμνή εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι στα φετινά Grammys: «Μισώ τα ρούχα πάνω στις γυναίκες», «Συμβουλή μόδας για όλες τις καυτές: μην φοράτε ρούχα», «Φορέστε μαγιό στο δείπνο, εννοώ μαγιό και τακούνια», «Γιατί να φοράτε ρούχα; Κρατήστε τα για όταν γεράσετε».

Για τις κατηγορίες βιασμού που τον αφορούν τις αντιμετωπίζει με κυνισμό, αφού ο Γουέστ είπε ότι «έσπασε την Me Too παρθ……ά του». Σε άλλο σημείο έγραψε: «Καμιά φορά σκέφτομαι, ουάου, έχω μια καταγγελία για βιασμό, έτσι είναι η ζωή». Σε μια ακόμα ανάρτηση, έγραψε: «Μη μισείτε όταν ένα κορίτσι σε κατηγορεί με Me Too και ξεχνά να πει για βιασμό μέχρι την τρίτη φορά».

Ο Γουέστ φαίνεται πως σχολίασε ειρωνικά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η πρώην μάνατζέρ του, Λόρεν Πισκιότα, η οποία τον κατηγορεί για βιασμό, σεξουαλική παρενόχληση και παρακολούθηση την περίοδο 2021-2022. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι η απόφασή της να κινηθεί νομικά ήταν υποκινούμενη από τρίτους.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του ότι δεν είναι μισογύνης, τα σχόλιά του προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις θέσεις του, ισχυρίστηκε ότι οι συμβουλές του προέρχονται από αγάπη, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια αμφιλεγόμενη φράση «Να είστε το καλύτερο β…ί σας» (“Be the breast you”).

Απαντώντας στις επικρίσεις για τα επαναλαμβανόμενα σεξιστικά και αντισημιτικά του tweets, διερωτήθηκε «Γιατί όλοι θέλετε να με στείλετε στο νοσοκομείο; Είναι απλά το Twitter, ρε ηλ….. Απλά σκεφτείτε το».. Σε άλλη του ανάρτηση, δήλωσε πως σχεδόν επιθυμεί να οδηγηθεί στα δικαστήρια για τα tweets του, ώστε να είναι «φρέσκος» όπως ο A$AP Rocky, αναφερόμενος στην πρόσφατη αθώωση του τελευταίου. Κατέληξε δε, διακηρύσσοντας πως όποιος δεν συμμερίζεται τις απόψεις του, σφάλλει.