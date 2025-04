«Όσο για το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφασίσουν. Κάποτε εξαρτιόταν από τον πρόεδρο Τρούμαν, και θα εξαρτηθεί από τον πρόεδρο Αϊζενχάουερ ή όποιον άλλον γίνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Από αυτούς εξαρτάται», ήταν μερικά από τα λόγια του Μάο Τσετούνγκ, τα οποία δανείστηκε η Μάο Νινγκ, διευθύντρια της διεύθυνσης πληροφοριών του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, ως απάντηση στους δασμούς 125% που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ανεξάρτητα από το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, εμείς δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ. Θα πολεμήσουμε μέχρι να θριαμβεύσουμε πλήρως», συνεχίζει ο Μάο Τσετούνγκ, σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η Μάο Νιγκ.

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down. 🇨🇳 pic.twitter.com/vPgifasYmI