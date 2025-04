Ο Μπιλ Γκέιτς αποκάλυψε πρόσφατα στον Ινδό podcaster Raj Shamani πως τα τρία του παιδιά – η Τζένιφερ Γκέιτς (28), ο Ρόρι Γκέιτς (25) και η Φοίβη Γκέιτς (22) — θα κληρονομήσουν «λιγότερο από το 1%» της αμύθητης περιουσίας του όταν πεθάνει.

Σύμφωνα με το Forbes, η τρέχουσα καθαρή αξία του συνιδρυτή της Microsoft ανέρχεται σε 101,2 δισεκατομμύρια δολάρια, οπότε ακόμα και το 1% σημαίνει πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six, το θέμα ήρθε στην κουβέντα όταν ο Shamani σχολίασε πως πολλοί Ινδοί γονείς θεωρούν «καθήκον» τους να αποταμιεύουν τα πάντα για τα παιδιά τους, αντί να προσφέρουν μέσω φιλανθρωπίας σε όσους έχουν ανάγκη.

Bill Gates divulges how much of his whopping $101 billion net worth his kids will inherit https://t.co/RlGZhgk8AN pic.twitter.com/jRJywtbbJY