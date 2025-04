Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε ότι οι παγκόσμιοι δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι μόνιμοι και θα παραμείνουν σε ισχύ, όσο «ωφελούν» την αμερικανική οικονομία.

«Θα παραμείνουν σε ισχύ για μέρες και εβδομάδες…», είπε χαρακτηριστικά ο Χάουαρντ Λούτνικ.

Μάλιστα, αιτιολογώντας το γεγονός ότι στον κατάλογο των χωρών που μπήκαν στο στόχαστρο των τελευταίων σαρωτικών αμερικανικών δασμών συμπεριλαμβάνονται ορισμένα νησιά στα οποία ζουν μόνο πιγκουίνοι, ο Λούτνικ είπε ότι τα νησιά αυτά μπήκαν στον κατάλογο ώστε χώρες να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως «παραθυράκι».

«Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αν αφήσετε κάτι εκτός λίστας, οι χώρες που επιχειρούν βασικά να ασκήσουν εξισορροπητική κερδοσκοπία κατά των ΗΠΑ, έρχονται μέσω αυτών των χωρών σε εμάς», τόνισε ο υπουργός στην τηλεοπτική εκπομπή «Face the Nation» του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου CBS News.

«Δεν υπάρχει καμία αναβολή. Σίγουρα θα παραμείνουν σε ισχύ για μέρες και εβδομάδες», πρόσθεσε αναφερόμενος στους δασμούς.

Επίσης, ο Λευκός Οίκος σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, που ανήκει στον Έλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο και δεξί χέρι του Τραμπ, υποστήριξε πως οι δασμοί ήδη αποδίδουν.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δασμοί δημιούργησαν 228.000 νέες θέσεις εργασίας, με το αποτέλεσμα «να ξεπερνάει τις προσδοκίες.

Η ανάρτηση έγραφε:

«Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Μαρτίου ξεπέρασε τις προσδοκίες, με πάνω από 228 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας!

Βλέπουμε ήδη τα οφέλη της προσπάθειας του @POTUS να αναδιαμορφώσει και να ανοικοδομήσει την οικονομία μας, ώστε να βάλει τον Αμερικανό εργαζόμενο πρώτο».

The March jobs report blew past expectations, with over 228K new jobs added!



We are already seeing the benefits of @POTUS' effort to reshape and rebuild our economy to put the American Worker First 🇺🇸 pic.twitter.com/FGEOIq2OSo