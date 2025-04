Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο Φρίντριχ Μερτς, ο πιθανός επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας, θα συμφωνήσει στην παράδοση πυραύλων κρουζ Taurus στις ουκρανικές δυνάμεις, για να τους βοηθήσουν στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την απερχόμενη επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ στο Κίεβο χθες Τρίτη, ο κ. Ζελένσκι ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν αναμένει πως συντηρητικός επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας θα αποφασίσει άμεσα σχετικά με τους πυραύλους κρουζ αυτού του τύπου —οι οποίοι, επισήμως τουλάχιστον, έχουν βεληνεκές κάπου 500 χιλιομέτρων— μόλις αναλάβει την εξουσία.

«Θα δουλέψουμε γι’ αυτό», απάντησε ο ουκρανός πρόεδρος, σημειώνοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες, αποφεύγοντας πάντως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Όταν πιέστηκε να πει αν ελπίζει πως οι παραδόσεις θα γίνουν, διαβεβαίωσε πως «ναι, φυσικά (…) Είναι κάτι παραπάνω από ελπίδα».

Αναφερθείσα στις παραδόσεις των πυραύλων αυτών, η κυρία Μπέρμποκ περιορίστηκε να πει ότι ως απερχόμενη υπουργός Εξωτερικών δεν μπορεί να κάνει υποθέσεις για την πολιτική της επόμενης κυβέρνησης. Θύμισε πάντως ότι οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του κ. Μερτς έχουν αναφερθεί επανειλημμένα στην ανάγκη που υπάρχει ο ουκρανικός στρατός να προμηθευτεί όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Τον Φεβρουάριο, ο Φρίντριχ Μερτς άφησε ανοικτό το ζήτημα, επισημαίνοντας ωστόσο πως η Ουκρανία πρέπει να έχει στη διάθεσή της συστήματα που χρειάζεται για να αμυνθεί, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ.

