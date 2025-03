Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στην κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων την περασμένη Παρασκευή..

«Μόνο χθες τη νύχτα, η Ρωσία εξαπέλυσε 172 επιθετικά drones – περισσότερα από 100 ήταν Shahed. Αυτού του είδους οι μαζικές επιθέσεις έχουν μετατραπεί σε σχεδόν καθημερινό φαινόμενο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προειδοποίησε για τη συνεχιζόμενη απειλή των πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων και των βαλλιστικών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε έκκληση στους διεθνείς εταίρους να συνειδητοποιήσουν πως οι ρωσικές επιθέσεις δεν πλήττουν μόνο άμαχους Ουκρανούς, αλλά και κάθε διεθνή προσπάθεια για ειρηνική διευθέτηση του πολέμου.

«Οι εταίροι μας πρέπει να κατανοήσουν καθαρά: οι επιθέσεις αυτές δεν είναι απλώς εναντίον Ουκρανών πολιτών. Είναι χτυπήματα ενάντια σε κάθε διεθνή προσπάθεια, ενάντια στην ίδια τη διπλωματία που προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε για να λήξει αυτός ο πόλεμος» υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «η Ρωσία χτυπά τις θέσεις όλων όσοι θέλουν το τέλος αυτού του πολέμου».

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η αδιαφορία απέναντι στα καθημερινά σμήνη των Shahed: «Είναι αδύνατον να αγνοεί κανείς εκατοντάδες Shaheds κάθε βράδυ. Αναμένουμε απάντηση. Εργαζόμαστε γι’ αυτήν. Μια ισχυρή απάντηση είναι αναγκαία — από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, από κάθε δύναμη στον κόσμο που έχει επενδύσει στη διπλωματία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ειρήνη δεν θα έρθει χωρίς πίεση: «Η Ρωσία πρέπει να εξαναγκαστεί σε ειρήνη — μόνο η πίεση φέρνει αποτελέσματα».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέφερε και το ζήτημα της πρότασης των ΗΠΑ για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, η οποία, όπως λέει, βρίσκεται εδώ και καιρό στο τραπέζι, χωρίς καμία ουσιαστική ανταπόκριση από την πλευρά της Μόσχας. «Αυτό λέει πολλά. Θα μπορούσε να έχει υπάρξει ήδη κατάπαυση — αν υπήρχε πραγματική πίεση στη Ρωσία», σημείωσε.

Ο Ζελένσκι έκλεισε το μήνυμά του ευχαριστώντας τους εταίρους που αναγνωρίζουν την ανάγκη για δράση και προωθούν αποφάσεις, όπως η επιβολή νέων κυρώσεων.

