Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο αρχισυντάκτης του περιοδικού «The Atlantic» συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής στους παραλήπτες ενημέρωσης για επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη. Πρόκειται για άνευ προηγουμένου παραβίαση του πρωτοκόλλου ασφαλείας και ουσιαστικά για γκάφα ολκής, η οποία διερευνάται.

«Στην παρούσα φάση φαίνεται πως η αλυσίδα μηνυμάτων που αναφέρεται στο άρθρο είναι αυθεντική και διερευνούμε το πώς προστέθηκε κατά λάθος ένας αριθμός» στους παραλήπτες, δήλωσε ο Μπράιαν Χιουζ, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα σήμερα, ο δημοσιογράφος Τζέφρι Γκόλντμπεργκ αποκάλυψε σε μακροσκελές άρθρο του πως είχε προστεθεί σε ομάδα παραληπτών κρυπτογραφημένης ανταλλαγής μηνυμάτων στην πλατφόρμα Signal, λαμβάνοντας το λεπτομερές σχέδιο επίθεσης της 15ης Μαρτίου εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

«Ο υπουργός Άμυνας Πίτερ Χέγκσεθ μου έστειλε το σχέδιο επίθεσης» δύο ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών «σχετικά με τα όπλα, τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα», γράφει ο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, αρχισυντάκτης του περιοδικού «The Atlantic».

BREAKING: The Trump admin accidentally texted a journalist, Jeffrey Goldberg, from The Atlantic, their top-secret war plans on Yemen.



Texts are below between Vance and Hegseth, in which the journalist was included.



Imagine if Biden did this! So incompetent. pic.twitter.com/CGIkNq0iNX