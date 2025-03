Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Disney έχει κάνει πολλά βήματα προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης τα τελευταία χρόνια.

Από την αλλαγή της πολιτικής στα θεματικά της πάρκα, ώστε το προσωπικό να μην χρησιμοποιεί χαιρετισμούς με αναφορά στο φύλο, μέχρι την αφαίρεση προσβλητικών απεικονίσεων από τα αξιοθέατα και τις ταινίες της, έχουν γίνει πολλές αλλαγές – αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι η εταιρεία έχει φτάσει σε υπερβολές με τις woke αποφάσεις της.

Ίσως μία από τις πιο εμφανείς προσαρμογές είναι η απόφαση της Disney να δώσει νέες, πιο προοδευτικές εικόνες σε παλιούς χαρακτήρες, όσον αφορά τις live-action επανεκτελέσεις των κλασικών ταινιών της.

Η Disney έχει ανανεώσει τα σχέδια και τις ιστορίες σε ορισμένους από τους πιο αυθεντικούς χαρακτήρες της, ώστε να αντανακλούν τις σύγχρονες αξίες και ευαισθησίες, με την ταινία Lightyear του 2022 να περιλαμβάνει ακόμα και ένα φιλί μεταξύ δύο γυναικείων χαρακτήρων.

Έχει, επίσης, καταβάλει συνειδητή προσπάθεια να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των χαρακτήρων, ειδικά των γυναικών, επιτρέποντάς τους να έχουν πιο ενεργούς και ανεξάρτητους ρόλους στις ιστορίες.

Φυσικά, αυτό περιλαμβάνει και τη live-action εκδοχή της Χιονάτης, με πρωταγωνίστρια τη Rachel Zegler, η οποία έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο, λόγω των συνεχών «woke» αλλαγών της, όπως η αντικατάσταση των Επτά Νάνων με μια διαφορετική ομάδα «μαγικών πλασμάτων» όλων των ύψων, φύλων και φυλών.

Η Rachel έχει επίσης προαναγγείλει αρκετές αλλαγές στην πλοκή, εξηγώντας ότι η αρχική ιστορία είναι δεκαετιών και χρειαζόταν «εκσυγχρονισμό».

Σύμφωνα με την ίδια, το remake των 270 εκατομμυρίων δολαρίων του κλασικού φιλμ του 1937 θα επικεντρωθεί πολύ λιγότερο στην ερωτική ιστορία της Χιονάτης με τον πρίγκιπα και περισσότερο στο ταξίδι της πριγκίπισσας προς το να γίνει «ηγέτιδα».

Η ριζική αναδιαμόρφωση του κλασικού παραμυθιού, το οποίο πρόκειται να κάνει πρεμιέρα αυτή την Παρασκευή, έχει στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας σε όλες τις άλλες προοδευτικές αλλαγές που έχει εφαρμόσει η Disney τα τελευταία χρόνια.

Είτε πιστεύετε ότι κάνουν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση είτε ότι το παρακάνουν, ακολουθεί μια αναδρομή σε όλες τις «woke» αλλαγές που έχει εφαρμόσει η Disney πρόσφατα – από την εμφάνιση της Μίνι Μάους με κοστούμι αντί για φόρεμα, μέχρι την τοποθέτηση προειδοποιήσεων περί ρατσισμού σε κλασικές ταινίες.

Τέλος οι Επτά Νάνοι από τη Χιονάτη

Η Disney ανακοίνωσε ότι οι Επτά Νάνοι της Χιονάτης θα αφαιρεθούν από τη live-action επανεκτέλεση.

Πιο συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2022, η Disney αποκάλυψε ότι η live-action εκδοχή της Χιονάτης δεν θα περιλαμβάνει την κλασική απεικόνιση των επτά συντρόφων της ως νάνων.

Μετά από οργισμένη κριτική του ηθοποιού του Game of Thrones, Peter Dinklage, η εταιρεία δήλωσε ότι είχε «διαβουλευθεί με μέλη της κοινότητας των ατόμων με νανισμό» κατά τα πρώτα στάδια της παραγωγής και αποφάσισε να υιοθετήσει «μια διαφορετική προσέγγιση» στους Επτά Νάνους, ώστε να «αποφύγει την ενίσχυση στερεοτύπων».

Ο 55χρονος Dinklage επέκρινε έντονα την Disney για την απόφαση να επαναφέρει την ταινία του 1937, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast WTF του Marc Maron.

Αποκάλεσε αντιφατική την απόφαση του στούντιο να επιλέξει ως Χιονάτη τη λατίνα ηθοποιό της West Side Story, Rachel Zegler, ενώ ταυτόχρονα προχωρούσε με μια ταινία που επικεντρώνεται σε μια «οπισθοδρομική» ιστορία για τους Επτά Νάνους.

«Χωρίς καμία πρόθεση να προσβάλω κανέναν, έμεινα έκπληκτος όταν διαπίστωσα ότι ήταν πολύ περήφανοι που έβαλαν μια λατίνα ηθοποιό ως Χιονάτη – αλλά εξακολουθείτε να διηγείστε την ιστορία της Χιονάτης και των Επτά Νάνων», είπε ο Peter.

«Κάντε ένα βήμα πίσω και δείτε τι κάνετε εκεί. Δεν έχει κανένα νόημα για μένα. Είστε προοδευτικοί από τη μία πλευρά, αλλά συνεχίζετε να κάνετε αυτή την οπισθοδρομική ιστορία για Επτά Νάνους που ζουν μαζί σε μια σπηλιά. Τι στο καλό κάνετε, άνθρωποι;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Disney ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι θα υιοθετούσε «μια διαφορετική προσέγγιση» όσον αφορά τους συντρόφους της Χιονάτης.

Ωστόσο, η κατάσταση έγινε πιο μπερδεμένη, όταν η Disney κυκλοφόρησε την πρώτη επίσημη εικόνα της ταινίας τον Οκτώβριο και έδειχνε τη Rachel να κάθεται σε μια καλύβα, περιτριγυρισμένη από επτά CGI νάνους.

Η Μίνι Μάους με «προοδευτικό» μπλε κουστούμι

Τον Ιανουάριο του 2022, η Disney παρουσίασε μια woke νέα εμφάνιση για τη Μίνι Μάους, η οποία εγκατέλειψε το χαρακτηριστικό κόκκινο πουά φόρεμά της υπέρ ενός «προοδευτικού» μπλε κοστουμιού σχεδιασμένο από τη Stella McCartney.

Ωστόσο, η αλλαγή προκάλεσε οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κατηγορούν την εταιρεία για υπερβολική πολιτική ορθότητα.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Μπράβο Disney, μετατρέψατε τη Minnie Mouse σε Hillary Clinton».

Το αντιρατσιστικό σεμινάριο για τους υπαλλήλους που ακυρώθηκε λίγες μέρες αργότερα

Όπως αναφέρει η Daily Mail, τον Μάιο του 2021 κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι η Disney είχε υιοθετήσει ένα νέο αντιρατσιστικό σεμινάριο για το προσωπικό της, το οποίο τους ζητούσε να συμπληρώσουν μια «λίστα προνομίων».

Μετά τη διαρροή, η Disney επικρίθηκε έντονα, με ορισμένους να την αποκαλούν «το πιο woke μέρος στη Γη» αντί για «το πιο χαρούμενο μέρος στη Γη».

Λίγες μέρες αργότερα, αναφέρθηκε ότι το πρόγραμμα είχε ακυρωθεί.

Αλλαγές στα πάρκα

Η Disney έχει επίσης προβεί σε πολλές αλλαγές στα πάρκα της, αφαιρώντας ρατσιστικά υπονοούμενα από τα αξιοθέατά της και ζητώντας από το προσωπικό να μην χρησιμοποιεί χαιρετισμούς που υποδηλώνουν φύλο.

Ενώ το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα κατά του ρατσισμού της Disney φαίνεται να ήταν βραχύβιο, η εταιρεία έχει κάνει πολλές άλλες «προοδευτικές» αλλαγές στα πάρκα της.

Τον Μάρτιο του 2022, ανακοινώθηκε ότι τα μέλη του προσωπικού, καθώς και οι ηχογραφήσεις σε όλο το πάρκο, δεν θα χρησιμοποιούν πλέον «φυλετικούς χαιρετισμούς» όπως «αγόρια και κορίτσια» ή «κυρίες και κύριοι». Αντ’ αυτού, υιοθέτησαν ουδέτερους ως προς το φύλο όρους όπως «Γεια σας, όλοι» ή «Γεια σας, φίλοι».

«Δεν θέλουμε να υποθέσουμε ότι, επειδή κάποιος φαίνεται, κατά την ερμηνεία μας, ως γυναίκα, δεν θα ήθελε να αποκαλείται “πριγκίπισσα”», δήλωσε η Vivian Ware, διευθύντρια της ποικιλομορφίας και ένταξης της Disney, σε τηλεδιάσκεψη με υπαλλήλους.

«Ας σκεφτούμε διαφορετικά για το πώς μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε πραγματικά με τους επισκέπτες μας με έναν ουσιαστικό και συμπεριληπτικό τρόπο, που θα το κάνει μαγευτικό και αξέχαστο για όλους», πρόσθεσε.

Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2021, η εταιρεία ανακοίνωσε στο ιστολόγιό της ότι θα άλλαζε τους κανόνες για να επιτρέπει στα μέλη του προσωπικού να έχουν «ουδέτερα ως προς το φύλο» χτενίσματα, κοσμήματα, στιλ νυχιών και επιλογές κοστουμιών, σημειώνοντας ότι «η μαγεία που δημιουργούν πρέπει να περιλαμβάνει όλους».

«Θέλουμε οι επισκέπτες μας να βλέπουν τις δικές τους παραδόσεις και καταβολές να αντικατοπτρίζονται στις ιστορίες, τις εμπειρίες και τα προϊόντα που συναντούν στις αλληλεπιδράσεις τους με την Disney», ανέφερε τότε.

«Και θέλουμε τα μέλη του προσωπικού μας –και τα μελλοντικά μέλη του προσωπικού– να αισθάνονται ότι ανήκουν στη δουλειά τους», αναφερόταν.

Με τα χρόνια, πολλά από τα πάρκα της Disney έχουν κάνει πολλές αλλαγές, αφαιρώντας διάφορα ρατσιστικά υπονοούμενα από ατραξιόν όπως το Pirates of the Caribbean και το Jungle Cruise.

Ανακοινώθηκε επίσης τον Δεκέμβριο του 2022 ότι η Disney θα έκλεινε μόνιμα το Splash Mountain -που βασιζόταν στην ταινία του 1946 Song of the South-, για να το αντικαταστήσει με μια ατραξιόν βασισμένη στην ταινία The Princess and the Frog.

Η ταινία Song of the South είχε αφαιρεθεί από την Disney από όλες τις υπηρεσίες streaming, λόγω κατηγοριών για ρατσιστικά στερεότυπα για τους Αφροαμερικανούς.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα περάσουν την καλύτερη δυνατή στιγμή – ότι οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο μπορούν να συνδεθούν με τις ιστορίες που μοιραζόμαστε και ότι ο τρόπος που τις φέρνουμε στη ζωή είναι σεβαστός για τον ποικιλόμορφο κόσμο στον οποίο ζούμε», δήλωσε ο Chris Beatty, εκτελεστικός διευθυντής δημιουργικού χαρτοφυλακίου του Walt Disney Imagineering, σε δηλώσεις του στο D23.

Η Disney αποφάσισε να αφαιρέσει ή να αλλάξει στοιχεία που θεωρούνταν προσβλητικά κατά την αναδημιουργία παλιών ταινιών, ενώ τοποθέτησε προειδοποιήσεις περί ρατσισμού σε άλλες.

Η απόφαση της Disney να αφαιρέσει ή να αλλάξει πράγματα που θεωρούνταν προσβλητικά κατά την αναδημιουργία κλασικών ταινιών δεν είναι κάτι νέο.

Το τραγούδι εισαγωγής της ταινίας κινουμένων σχεδίων του 1992, Aladdin, περιείχε στίχους που πολλοί θεωρούσαν ρατσιστικούς απέναντι στους Άραβες.

Οι στίχοι στο «Arabian Nights» περιλάμβαναν: «Ω, έρχομαι από μια χώρα / Από έναν μακρινό τόπο / Όπου περιπλανιούνται καραβάνια με καμήλες. Εκεί κόβουν το αυτί σου / Αν δεν τους αρέσει το πρόσωπό σου / Είναι βάρβαρο, αλλά να, είναι το σπίτι μου».

Όταν η Disney κυκλοφόρησε μια νέα, ζωντανή εκδοχή της ταινίας το 2019, άλλαξε το τραγούδι σε: «Ω, έρχομαι από μια χώρα / Από έναν μακρινό τόπο / Όπου περιπλανιούνται με καραβάνια καμήλες. Όπου είναι επίπεδος και απέραντος / Και η ζέστη είναι έντονη / Είναι βάρβαρο, αλλά να, είναι το σπίτι μου».

Lion king και ρατσιστικά υπονοούμενα

Ορισμένοι άνθρωποι επίσης αισθάνθηκαν ότι η ταινία του 1994, Lion King, είχε ρατσιστικά υπονοούμενα λόγω των φωνητικών του cast.

Ωστόσο, οι ύαινες που απεικονίζονταν ως κακοί γκάνγκστερ που είναι εκτοπισμένοι από την υπόλοιπη κοινότητα, είχαν φωνητικά από έγχρωμους ηθοποιούς. Η Whoopi Goldberg και ο Cheech Marin είχαν παίξει τα διάσημα ζώα.

Όταν κυκλοφόρησε μια live action εκδοχή της ταινίας το 2019, είχε περισσότερους μαύρους ηθοποιούς.

Τον Οκτώβριο του 2020, η Disney έκανε μια σημαντική κίνηση, όταν ανακοίνωσε ότι θα τοποθετούσε προειδοποιήσεις ρατσισμού σε πολλές από τις παλιές ταινίες της στην υπηρεσία streaming Disney+.

Ταινίες που τώρα συνοδεύονται από προειδοποίηση κατά του ρατσισμού περιλαμβάνουν τη μουσική κωμωδία του 1970 The Aristocats, την ιστορία αγάπης με σκύλους Lady and the Tramp του 1955 και την περιπέτεια Swiss Family Robinson του 1960.

Η προειδοποίηση που προστέθηκε σε αυτές τις ταινίες και άλλες όπως το Peter Pan, Dumbo και The Jungle Book, εμφανίζεται στην αρχή της ταινίας και αναφέρει: «Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρνητικές απεικονίσεις και/ή κακομεταχείριση ανθρώπων ή πολιτισμών. Αυτά τα στερεότυπα ήταν λάθος τότε και είναι λάθος τώρα. Αντί να αφαιρέσουμε αυτό το περιεχόμενο, θέλουμε να αναγνωρίσουμε την επιβλαβή του επίδραση, να μάθουμε από αυτό και να προκαλέσουμε συζήτηση, για να δημιουργήσουμε ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον μαζί».

Σχετικά με το The Aristocats, η Disney εξήγησε σε δελτίο Τύπου για την προειδοποίηση ότι περιλαμβάνει μια σκηνή όπου μια γάτα, με φωνή από λευκό ηθοποιό, φωνάζει στερεοτυπικές «κινέζικες λέξεις», ενώ παίζει πιάνο με ξυλάκια.

Επίσης, σημείωσε ότι στο Peter Pan, οι Ινδιάνοι αποκαλούνται «κόκκινα δέρματα».

Περιέγραψαν μια σκηνή στην οποία ο Πίτερ και τα Παιδιά της Χαμένης Χώρας χορεύουν με καπέλα Ινδιάνων ως «μορφή κοροϊδίας της κουλτούρας και της εικόνας των ιθαγενών λαών».

Πρώην CEO Disney εναντίον Ron de Santis

Ο πρώην CEO της Disney μίλησε δημόσια ενάντια στον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ron de Santis, και προσπάθησε να ανατρέψει το νομοσχέδιο του «Don’t Say Gay».

Τον Μάρτιο του 2022, ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ron de Santis, υπέγραψε έναν νόμο που απαγόρευε στα περισσότερα σχολεία να διδάσκουν για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, γνωστός ως το νομοσχέδιο «Don’t Say Gay».

Λίγο αργότερα, ο CEO της Disney εκείνη την εποχή, Bob Chapek, μίλησε ενάντια στο νομοσχέδιο και δήλωσε ότι μπορεί να «χρησιμοποιηθεί για να στοχοποιήσει άδικα τα παιδιά και τις οικογένειες των γκέι, λεσβιών, μη δυαδικών και τρανσέξουαλ».

Τα σχόλιά του ήρθαν, αφού οι εργαζόμενοι της Disney πραγματοποίησαν απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απάντηση ή την έλλειψη απάντησης της εταιρείας στον νόμο της Φλόριντα.

Ο 64χρονος Bob ζήτησε επίσης συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν καταδίκασε το νομοσχέδιο νωρίτερα, λέγοντας: «Ενώ ήμασταν ισχυροί υποστηρικτές της κοινότητας για δεκαετίες, κατανοώ ότι πολλοί είναι αναστατωμένοι που δεν μιλήσαμε δημόσια κατά του νομοσχεδίου. Ήμασταν αντίθετοι με το νομοσχέδιο από την αρχή, αλλά επιλέξαμε να μην πάρουμε δημόσια θέση, επειδή πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, δουλεύοντας παρασκηνιακά και αλληλεπιδρώντας άμεσα με τους νομοθέτες και των δύο πλευρών του πολιτικού φάσματος».

Στη συνέχεια, πολλές συντηρητικές οικογένειες το χαρακτήρισαν ως την τελευταία τους σταγόνα και δήλωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν το πάρκο.

Οι αντιδράσεις

Ένας πατέρας από το Τέξας, ο Trent Talbot, κατήγγειλε την Disney στο Fox News για την «παράδοση στην “προοδευτική” μάζα».

«Η Disney παραδόθηκε στην “προοδευτική” μάζα και χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της για να καθοδηγήσει τα παιδιά της Αμερικής στο να γίνουν οι “προοδευτικοί” ακτιβιστές του αύριο», δήλωσε.

«Τα παιδιά χρειάζονται ψυχαγωγία που να αποτελεί καταφύγιο από αυτήν την τρελή κουλτούρα, όπου μπορούν να διασκεδάσουν με υπέροχες ιστορίες και διασκεδαστικούς χαρακτήρες. Και οι γονείς πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ότι τα παιδιά τους βλέπουν και ακούν ιστορίες που είναι καλές και αληθινές», συμπλήρωσε.

Μια μητέρα και γιαγιά από το Οχάιο, η Patti Garibay, πρότεινε στους ανθρώπους να «ξεφορτωθούν όλα τα προϊόντα της Disney από το σπίτι τους. Ο Walt θα στριφογύριζε στον τάφο του, αν έβλεπε πώς έχει γίνει η αγαπημένη του εταιρεία», δήλωσε εξοργισμένη.