Τους «ακτιβιστές» ομοσπονδιακούς δικαστές επέκρινε και πάλι χθες, Τετάρτη, ο Λευκός Οίκος και ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο «να αναλάβει δράση», καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον δικαστών που μπλοκάρουν την εφαρμογή εκτελεστικών του διαταγμάτων.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εναπόκειται στο Ανώτατο Δικαστήριο να αναλάβει δράση εναντίον των δικαστών που «ενεργούν λανθασμένα».

«Έχουμε δικαστές που ενεργούν σαν πολιτικοί ακτιβιστές από έδρας. Προσπαθούν να υπαγορεύσουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ την πολιτική (που θα ακολουθήσει). Προσπαθούν να καθυστερήσουν την εφαρμογή της ατζέντας της κυβέρνησης και αυτό είναι απαράδεκτο», υπογράμμισε η Λέβιτ.

Τα σχόλια αυτά της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου έγιναν μία ημέρα αφού ο Τραμπ ζήτησε την καθαίρεση του ομοσπονδιακού δικαστή της Ουάσινγκτον Τζέιμς Μπόσμπεργκ μετά την απόφασή του να απαγορεύσει προσωρινά την απέλαση μεταναστών από τις ΗΠΑ με βάση νόμο του 18ου αιώνα ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε καιρό πολέμου.

Η δήλωση του αμερικανού προέδρου προκάλεσε την άμεση απάντηση του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Τζον Ρόμπερτς, ο οποίος τόνισε ότι η ενδεδειγμένη αντίδραση σε μια διαφωνία με δικαστική απόφαση είναι η άσκηση έφεσης και όχι η καθαίρεση.

Σε χθεσινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μπόσμπεργκ «παράφρονα ακροαριστερό δικαστή» ο οποίος «θέλει να αναλάβει τον ρόλο του προέδρου».

Και άλλα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ, ζήτησαν να λογοδοτήσει ο δικαστής αυτός.

Από την πλευρά του ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ – στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου — παραπονέθηκε για έναν άλλο δικαστή ο οποίος μπλόκαρε προσωρινά την εφαρμογή εκτελεστικού διατάγματος του Τραμπ με το οποίο απαγορεύεται στα τρανς άτομα να υπηρετούν στον στρατό.

«Πρόκειται για δικαστικό πραξικόπημα», κατήγγειλε ο Μασκ στο Χ και ζήτησε από το Κογκρέσο να ξεκινήσει τη διαδικασία καθαίρεσης δικαστών.

This is a judicial coup.



We need 60 senators to impeach the judges and restore rule of the people. https://t.co/arUq1FApRq