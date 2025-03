Στους δεκατέσσερις ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταιγίδες που έπληξαν την πολιτεία του Μισούρι, στις ΗΠΑ, το βράδυ της Παρασκευής.

Νωρίτερα η τροχαία της πολιτείας, είχε κάνει λόγο για έντεκα θύματα. Η κρατική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών επιβεβαίωσε επίσης εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη την περιοχή.

«Οι τοπικές υπηρεσίες εργάζονται ακούραστα για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να αξιολογήσουν τις ζημιές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο X η κυβερνητική υπηρεσία.

People got caught in a tornado in Rolla, Missouri #mowx #tornado #twister pic.twitter.com/GV17j9v2M7