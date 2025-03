Μια μητέρα από το Κονέκτικατ φέρεται να κρατούσε αιχμάλωτο τον σοβαρά υποσιτισμένο θετό γιο της για δεκαετίες, σε συνθήκες «βγαλμένες από ταινία τρόμου», όπως οι Αρχές περιγράφουν, προτού εκείνος βάλει φωτιά στο σπίτι τους, για να ξεφύγει από τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η 56χρονη Kimberly Sullivan συνελήφθη την Τετάρτη και κατηγορείται για το αδιανόητο αυτό έγκλημα, το οποίο αποκαλύφθηκε πριν από έναν μήνα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι της οικογένειας στο Γουότερμπερι, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η Kimberly Sullivan εγκατέλειψε το σπίτι, ενώ ο 32χρονος θετός γιος της διασώθηκε από πυροσβέστες στις 17 Φεβρουαρίου, ζυγίζοντας μόλις 30 κιλά, όπως αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

