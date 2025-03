Ο Αλουσίν Κανέ, επικεφαλής της υπηρεσίας μετανάστευσης της Σιέρα Λεόνε, απολύθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον πρόεδρο της χώρας, Τζούλιους Μάαντα Μπίο. Η απόφαση αυτή ελήφθη λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να δέχεται δώρο από έναν από τους πιο καταζητούμενους διακινητές ναρκωτικών στην Ευρώπη, όπως ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο την Τετάρτη.

«Ο πρόεδρος ασκεί τη συνταγματική εξουσία του να αναθέτει αξιώματα ή να αποπέμπει από αυτά οποιονδήποτε και τη χρησιμοποιεί με βάση κριτήρια που αποτελούν αποκλειστικό προνόμιό του», περιορίστηκε να πει ο υπουργός Πληροφοριών Τσέρνορ Μπα χθες — χωρίς ωστόσο να εξηγήσει τον λόγο της αποπομπής.

