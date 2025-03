Με την απόλυσή της «πλήρωσε» μια γυναίκα στο Οχάιο του Τέξας των ΗΠΑ το σχόλιο που άφησε σε απόδειξη εστιατορίου για τον σερβιτόρο που την εξυπηρέτησε.

Σύμφωνα με το Economic Times, το περιστατικό συνέβη στο εστιατόριο Cazuelas Mexican Restaurant & Cantina με τη Στέφανι Λόβινς (η γυναίκα που απολύθηκε), η οποία αντί για φιλοδώρημα, έγραψε στην απόδειξη του λογαριασμού των 87,84 δολαρίων, «ελπίζω ο Τραμπ να σε απελάσει» προσθέτοντας «είσαι μηδενικό, είσαι άθλιος».

Ο εργαζόμενος στο εστιατόριο ανάρτησε τη φωτογραφία της απόδειξης στο Facebook και την έκανε viral με την εταιρεία real estate στην οποία εργαζόταν, να ανακοινώνει την απόλυσή της.

«Το μίσος δεν έχει καμία θέση στην εταιρεία μας και αντιμετωπίζουμε το θέμα με μεγάλη σοβαρότητα. Μετά από έρευνα και αφού μιλήσαμε με τους συνεργάτες μας, επιβεβαιώνουμε ότι η εν λόγω εργαζόμενη δεν συνεργάζεται πλέον μαζί μας», αναφέρει η ανακοίνωση της Century 21.

Ohio realtor leaves no tip at Mexican restaurant—writes "I Hope Trump Deports You!!!"



Stephanie Lovins has now been fired from Century 21 after writing the racist note to waiter.



Turns out his name is Ricardo, and he's a disabled U.S. citizen who works 2 jobs-7 days a week… pic.twitter.com/uEHr3RIehE