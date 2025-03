Σφοδρή μάχη με πάνω από 175 φωτιές δίνουν οι πυροσβέστες της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις συνθήκες να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες λόγω των θυελλωδών ανέμων και της ξηρασίας.

Οι φωτιές απειλούν σπίτια και έχουν προκαλέσει εκκενώσεις, με τις αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης σε όλη την περιοχή.

🚨 STATE OF EMERGENCY in South Carolina! 🚨



🔥 175 wildfires raging across the state

🔥 4,200+ acres burned

🔥 Homes & communities at risk! — ALLBAD (@ALLBAD_TV) March 2, 2025

Σημειώνεται ότι ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, Χένρι ΜακΜάστερ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Myrtle Beach South Carolina, where the Wildfires are still ravaging neighborhoods like Walker woods in Carolina Forest. 🙏 — ★𝓢𝓽𝓪𝓻𝓭𝓾𝓼𝓽★ (@Stardust11M31) March 2, 2025

Έχει κάψει πάνω από 1.200 στρέμματα

Οι πυρκαγιές, που συνολικά έχουν καταστρέψει πάνω από 4.200 στρέμματα, πλήττουν περιοχές σε κομητείες όπως Horry, Spartanburg, Oconee, Union και Pickens της Νότιας Καρολίνας. Μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές, η οποία καίει στο δάσος κοντά στο Myrtle Beach, έχει κάψει πάνω από 1.200 στρέμματα και εξακολουθεί να απειλή τις τοπικές κοινότητες.

Η πυρκαγιά αυτή συνεχίζει να εξαπλώνεται και απειλεί τόσο τις περιοχές γύρω από το Myrtle Beach όσο και άλλες κοντινές κοινότητες, με τις εκκενώσεις να συνεχίζονται. Η πυροσβεστική υπηρεσία, αν και καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες, αναφέρει ότι η πυρκαγιά δεν έχει περιοριστεί ακόμη.

Myrtle Beach, South Carolina.

The largest fire burnt 1,200 acres in Carolina Forest.

However there are multiple fires in the state of SC.

However there are multiple fires in the state of SC.

The South Carolina Forestry Commission has reported 102 wildfire ignitions on Saturday. — Light Beings Observer (@BeingsObserver) March 2, 2025

Ελήφθησαν έκτακτα μέτρα

Ταυτόχρονα, ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστών και εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Επιπλέον, εκδόθηκε απαγόρευση καύσης σε ολόκληρη την πολιτεία, με την προειδοποίηση ότι παραβάτες μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρές νομικές συνέπειες.

Ο κυβερνήτης, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας ότι οι πυροσβέστες «διακινδυνεύουν τις ζωές τους» προκειμένου να περιορίσουν τις φωτιές.

Τα αίτια της δασικής πυρκαγιάς στην Καρολίνα είναι υπό διερεύνηση. Η φωτιά ξέσπασε λόγω ριπών ανέμου που είχαν ταχύτητα έως και 40 mph και εξαιρετικά ξηρές συνθήκες, δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής.