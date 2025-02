Μια τελετουργία με τη συμμετοχή του θεού του κρασιού, Διονύσου αποκαλύφθηκε στην αρχαία ρωμαϊκή πόλη της Πομπηίας, η οποία θάφτηκε από ηφαιστειακή τέφρα και λάβα το 79 μ.Χ..

Οι Αρχές δήλωσαν ότι τις τελευταίες εβδομάδες ανέσκαψαν μια ζωφόρο, η οποία απεικονίζει την πομπή του θεού Διονύσου ζωγραφισμένη σε τρεις πλευρές μιας μεγάλης αίθουσας συμποσίων.

Archaeologists in Pompeii have uncovered rare, nearly life-sized frescoes that offer fresh insight into religious practices in the ancient city before it was destroyed. pic.twitter.com/7dw3POafoS