Τραγικό θάνατο βρήκε η 53χρονη Όλγα Περμίνοβα από τη Ρωσία όταν επιχείρησε να βγάλει μια φωτογραφία από τρένο που ήταν εν κινήσει στη Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Περμίνοβα εργαζόταν σε εταιρεία ασφαλείας στη Μόσχα και καταγόταν από το Σαράτοφ. Βρισκόταν στο τρένο Podi Menike, το οποίο φημίζεται για τα εντυπωσιακά του τοπία, καθώς περνά μέσα από πλούσιες φυτείες τσαγιού, πυκνά δάση, ορεινά μέρη και γραφικά τοπία.

Ωστόσο, «με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή της αφού έπεσε από το τρένο όταν προσπάθησε να βγάλει μια φωτογραφία ενώ κρεμόταν από την ποδιά του τρένου μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Badulla και Hali Ela», αναφέρει τοπικό δημοσίευμα που επικαλείται την αστυνομία.

