Ο Κάρλος Ντιέγκες, ένας από τους μεγαλύτερους κινηματογραφιστές της Βραζιλίας, εμβληματική μορφή του κινήματος «Cinema Novo», πέθανε σήμερα σε ηλικία 84 ετών, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Μασεϊό (βορειοανατολικά), της γενέτειράς του.

«Ο μετρ του ‘Cinema Novo’, η ιδιοφυΐα στην οποία οφείλουμε κλασικά έργα όπως “Ο Θεός είναι Βραζιλιάνος” πέθανε σήμερα», έγραψε στην πλατφόρμα X ο δήμαρχος Ζοάο Ενρίκε Κάλδας.

Μέλος της Ακαδημίας της Βραζιλίας, ο σκηνοθέτης και παραγωγός είδε τέσσερις από τις ταινίες του να συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών, μεταξύ των οποίων το “Bye Bye Brasil to 1980.

Το 2012, ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για τη Χρυσή Κάμερα του φεστιβάλ των Καννών που απονέμει βραβείο στην καλύτερη ταινία όλων των επιμέρους τμημάτων.

Ο Κάρλος Ντιέγκες ήταν από τους πρωτοπόρους του “Cinema Novo”, του νέου κύματος του βραζιλιάνικου κινηματογράφου στα χρόνια του 1960 και 1970, που έφερε το αποτύπωμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού.

Recebi com muito pesar a notícia do falecimento de Cacá Diegues, que durante sua vida levou o Brasil e a cultura brasileira para as telas do cinema e conquistou a atenção de todo o mundo. Ganga Zumba, Xica da Silva, Bye, bye Brasil, e, mais, recentemente, “Deus é Brasileiro”…