Ένα από τα πιο φρικιαστικά περιστατικά θανάτου, λόγω πυρηνικού ατυχήματος, καταγράφηκε στην Ιαπωνία, με πρωταγωνιστή τον 35χρονο Χισάσι Ούτσι. Ο Ούτσι υπέστη αφάνταστα βασανιστήρια για 83 ημέρες, μετά από μια μοιραία έκθεση σε ακραία επίπεδα ραδιενέργειας στον χώρο εργασίας του.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1999, όταν ο Ούτσι εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στην Τοκαϊμούρα, περίπου 110 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Τόκιο. Ο ίδιος, μαζί με τους συναδέλφους του, Μασάτο Σινοχάρα και Γιουτάκα Γιοκοκάουα, προσπαθούσαν να προετοιμάσουν ουράνιο για χρήση ως πυρηνικό καύσιμο. Ωστόσο, το μοιραίο λάθος τους ήταν η προσθήκη 16 κιλών ουρανίου σε έναν επεξεργαστή, όταν το ασφαλές όριο ήταν μόλις 2,4 κιλά.

Μόλις έγινε η υπερφόρτωση, οι τρεις άνδρες είδαν μια ξαφνική μπλε λάμψη, ενώ οι συναγερμοί ραδιενέργειας άρχισαν να ηχούν. Ο Ούτσι, που στεκόταν ακριβώς πάνω από τον επεξεργαστή εκείνη τη στιγμή, εκτέθηκε σε 17.000 μιλισίβερτ (mSv) ακτινοβολίας – η υψηλότερη καταγεγραμμένη δόση που έχει δεχτεί ποτέ άνθρωπος σε μία μόνο στιγμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ετήσιο ασφαλές όριο για όσους εργάζονται κοντά σε ακτινοβολία είναι 20 mSv, ενώ δόση 5.000 mSv θεωρείται θανατηφόρα.

Ο Σινοχάρα απορρόφησε 10.000 mSv, ενώ ο Γιοκοκάουα, που βρισκόταν πιο μακριά, εκτέθηκε σε 3.000 mSv. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο.

