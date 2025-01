Λίγο μετά από την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια νέα μαζική επένδυση σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης από τον Λευκό Οίκο, ο «κολλητός» του, Έλον Μασκ, προσπάθησε να την υποβαθμίσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το σχέδιο ύψους 100 δισ. δολαρίων ως μια «ηχηρή δήλωση εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Αμερικής», υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Softbank, Masayoshi Son, τον CEO του OpenAI, Sam Altman και τον συνιδρυτή της Oracle, Larry Ellison. Η κοινοπραξία, με την ονομασία Stargate, σκοπεύει να επενδύσει 500 δισ. δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

«Δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα τα χρήματα», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και πρόσθεσε «η SoftBank έχει εξασφαλίσει πολύ λιγότερα από 10 δισ. δολάρια. Το γνωρίζω από έγκυρη πηγή».

Τα σχόλια αποτελούν μία πρωτοφανή καταψήφιση ενός σημαντικού σχεδίου του Λευκού Οίκου από κάποιον που ανήκει στον στενότερο κύκλο του Τραμπ, σχολιάζει το CNN. Ως ένδειξη του πόσο εμπλέκεται ο Μασκ στις πρώτες ημέρες διακυβέρνησης, ο ίδιος δήλωσε ότι βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, όταν ο Τραμπ υπέγραψε την απονομή χάριτος στον Ρος Γουίλιαμ Ούλμπριχτ, ιδρυτή της σκοτεινής διαδικτυακής αγοράς SilkRoad. Ο Μασκ είχε επίσης στείλει έναν κορυφαίο συνεργάτη από τις εταιρείες του SpaceX και X για να βοηθήσει να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των καταδικασθέντων για τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου, αφού ο Τραμπ υπέγραψε γενική αμνηστία.

Αλλά ίσως δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη η αντίδραση αυτή του Μασκ ειδικά απέναντι στην OpenAI. Ο Μασκ βρίσκεται σε μια συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με την εταιρεία και τον διευθύνοντα σύμβουλό της Sam Altman, ο οποίος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο για την ανακοίνωση της κοινοπραξίας. Ο Μασκ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι «δεν εμπιστεύεται τον Altman», ισχυρίζεται ότι το ChatGPT έχει εγκαταλείψει την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή του, επιφυλάσσοντας μέρος της πιο προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης του για ιδιωτικούς πελάτες.

Η απάντηση από τον Altman δεν άργησε να έρθει. Σε δική του ανάρτηση ισχυρίστηκε πως όσα λέει ο Μασκ είναι «λάθος». «Θέλεις να έρθεις να δεις τον πρώτο χώρο που ετοιμάζεται; Αντιλαμβάνομαι πώς όσα είναι καλά για τη χώρα δεν είναι πάντα τα καλύτερα για τις εταιρείες σου αλλά ελπίζω στο νέο σου ρόλο να βάλεις κυρίως εμάς πρώτους».

wrong, as you surely know.



want to come visit the first site already under way?



this is great for the country. i realize what is great for the country isn't always what's optimal for your companies, but in your new role i hope you'll mostly put 🇺🇸 first.