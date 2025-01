Ένας 28χρονος Αφγανός συνελήφθη ως ύποπτος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι ενός 41χρονου άνδρα και ενός παιδιού 2 ετών, νωρίτερα σήμερα, σε πάρκο του Ασάφενμπουργκ στη Βαυαρία. Δύο σοβαρά τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κίνητρο του δράστη παραμένει ασαφές.

Το Πάρκο Σένταλ στο κέντρο της πόλης έχει χαρακτηριστεί από τις Αρχές «επικίνδυνο», εξαιτίας συχνών ληστειών και διακίνησης ναρκωτικών.

🚨‼️ #BREAKING #NEW : Today (January 22) in #Aschaffenburg , northwestern Bavaria, a two-year-old toddler and a 41-year-old man were brutally murdered in a stabbing attack at a city park by a 28-year-old Afghan man. Two others were injured in the attack. 🇩🇪😞🇩🇪😞🇩🇪 #Germany … pic.twitter.com/KUXJ29kdG2

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο δράστης επιτέθηκε σε παιδιά βρεφονηπιακού σταθμού, τα οποία επισκέπτονταν το πάρκο στο κέντρο του Ασάφενμπουργκ στη Βαυαρία. Όπως αναφέρει η εφημερίδα BILD, ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση, είχε κατά το παρελθόν διαγνωστεί με ψυχική ασθένεια. Το τελευταίο διάστημα ζούσε σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων.

Ένας άνδρας 41ετών που τραυματίστηκε από τον δράστη προσπαθούσε να σώσει τα παιδιά από τον παρανοϊκό άνδρα.

BREAKING: Video of the stabbing attack in Germany, which has killed 2, including a child, in the city of Aschaffenburg.



Multiple wounded reported as well. Police have not released a motive yet.



This story is developing. pic.twitter.com/Gw1tx9nzPI