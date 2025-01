Ένας 28χρονος Αφγανός συνελήφθη ως ύποπτος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι ενός 41χρονου άνδρα και ενός παιδιού 2 ετών νωρίτερα σήμερα σε πάρκο του Ασάφενμπουργκ στην Βαυαρία. Δύο σοβαρά τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κίνητρο του δράστη παραμένει ασαφές.

Το πάρκο Σένταλ στο κέντρο της πόλης έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές «επικίνδυνο», εξαιτίας συχνών ληστειών και διακίνησης ναρκωτικών.

BREAKING: Video of the stabbing attack in Germany, which has killed 2, including a child, in the city of Aschaffenburg.



Multiple wounded reported as well. Police have not released a motive yet.



This story is developing. pic.twitter.com/Gw1tx9nzPI