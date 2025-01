Ολόκληρες οικογένειες χάθηκαν στην πυρκαγιά του ξενοδοχείου Grand Kartal, στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανεβάζει σε 76 τους νεκρούς.

Το ξενοδοχείο, οι τιμές του οποίου ήταν από τις υψηλότερες όλων των χιονοδρομικών κέντρων της Τουρκίας, υποδεχόταν μία εύπορη πελατεία: στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και διάσημους γιατρούς.

Στην καρδιά των χειμερινών διακοπών, οι περισσότεροι βρίσκονταν εκεί με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Sözcü, ο Νεντίμ Τουρκμέν, μαζί με την σύζυγο και τα δύο του παιδιά ηλικίας 18 και 22 ετών, συγκαταλέγονται στα θύματα.

«Δεν έχουμε κανένα νέο της οικογένειάς μου στο δωμάτιο 9.013 (…) Είμαστε παγιδευμένοι στην φωτιά και χρειαζόμαστε επείγουσα βοήθεια», έγραφε η Αλά Ντορά στον λογαριασμό της στο Instagram πριν πεθάνει, γράφουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σήμερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν παρευρέθη στην κηδεία των οκτώ μελών της οικογένειας πρώην βουλευτή του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στο Μπολού, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από το Καρτάλκαγια: η κόρη του Ζεχρά Σένα Γκιουλτεκίν και τουλάχιστον άλλα επτά μέλη της οικογένειάς της χάθηκαν στις φλόγες, ανάμεσά τους ο σύζυγός της, τα τέσσερα παιδιά της, ο γαμπρός της και η νύφη της.

❗️🇹🇷 – Fire at Ski Resort Hotel in Turkey Kills at Least 10



A devastating fire erupted at a hotel in the Kartalkaya ski resort in Bolu, northwestern Turkey, early Tuesday morning, January 21, 2025. The blaze claimed at least 10 lives and injured 32 others, as confirmed by… pic.twitter.com/FtGdI12IxE